La Diputación de Jaén cambia de presidente mientras la UCO investiga un 'enchufe' de la 'cloaca' de Leire en la institución

Las claves

Las claves Generado con IA La Diputación de Jaén cambia de presidente mientras la UCO investiga un posible caso de 'enchufe' vinculado a la 'cloaca' socialista. Juanfran Serrano, exalcalde de Bedmar y diputado, habría intercedido para colocar a Miriam Serrano, denunciante de delitos sexuales contra el fiscal Grinda, en una empresa pública. Francisco Reyes, presidente saliente de la Diputación, pasa a ser diputado en el Parlamento andaluz tras 15 años al frente de la institución. La Fiscalía Anticorrupción solicita investigar si el puesto de Miriam Serrano fue un 'pago' por reactivar una denuncia archivada, en el marco de una presunta campaña de desprestigio.

Dentro del gran mapa de la 'cloaca' socialista, que implica a numeroso activos de distintos territorios, se dibuja un haz que apunta directamente al PSOE de Jaén y la Diputación provincial, que ha cambiado de presidente este martes.

Además del que fuera considerado 'virrey' de Andalucía y el jienense más poderoso del PSOE, Gaspar Zarrías —imputado el 27 de mayo tras el registro de su despacho en Madrid—, la UCO estrecha el cerco sobre Juanfran Serrano, exalcalde de Bedmar y diputado del Congreso por esta provincia andaluza.

Según las investigaciones, Serrano, hombre de confianza de Santos Cerdán, habría intercedido con el presidente de la Diputación jienense, Francisco Reyes, para 'enchufar' en una empresa pública de la institución gobernada por el PSOE a Miriam Serrano, la mujer que denunció al fiscal Grinda por delitos sexuales.

Reyes accedió a la Secretaría General del PSOE tras abandonarla Zarrías en 2010 y ha sido presidente de la Diputación desde 2011 hasta el pasado viernes en el que anunció su renuncia al cargo. El que fuera también alcalde de Bedmar, como Juan Francisco Serrano, pasa a ser diputado en el Parlamento andaluz, una plaza que cuenta con aforamiento.

Su lugar en la Diputación lo ocupa Juan Latorre, alcalde de Arjona. El traspaso se produce en un momento en que los focos de la UCO (Unidad Central Operativa) y la Fiscalía Anticorrupción siguen de cerca el rastro de las 'cloacas' de Leire Díez y Santos Cerdán en Jaén.

De hecho, la Fiscalía ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que investigue el supuesto caso de 'enchufe' de Miriam Serrano en una empresa de la Diputación jienense como 'pago' por haber reactivado una denuncia de delitos sexuales sobreseída en 2013 con el fin de desacreditarle, dentro de las campañas de desprestigio de la 'cloaca' socialista.

Juanfran Serrano sería el nexo entre las 'cloacas' y la Diputación. Miembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, 'número 2' de Santos Cerdán y crecido políticamente al amparo del ya expresidente de la Diputación, Francisco Reyes, el sumario recoge mensajes de la 'fontanera' Leire con Miriam Serrano en los que se habla de la operación.

"Hablaré con Juanfran"

"Juanfran ha sido obediente", escribió Leire Díez a la joven jienense cuando ésta le confirmó que había conseguido un puesto de trabajo en Residuos Urbanos de Jaén (Resurja), sociedad dependiente de la Diputación.

Según se desprende del procedimiento, y tal y como ya ha publicado El ESPAÑOL, Miriam visitó la sede de Ferraz en compañía de Leire y el exsecretario de Organización Santos Cerdán. La propia Leire le explica en mensajes que "hablaré con Juanfran" para proporcionarle el puesto de trabajo para el que todavía no la habían llamado.

Según las pesquisas de la UCO, Juanfran Serrano se habría servido de su cercanía con el entonces presidente de la Diputación, Francisco Reyes, para lograr la incorporación de la joven denunciante de Grinda a la empresa pública Resurja.

Ahora, Reyes abandona la Diputación tras 15 años encabezándola y tomará su acta de diputado al Parlamento de Andalucía, que tiene su sesión constitutiva este jueves. Reyes alega incompatibilidad de cargos para decidirse por el Parlamento.

El expresidente de la Diputación encabezó las listas del PSOE de Jaén para el 17-M, donde el partido logró mantener los 4 escaños de 2022 y sumó 5.000 nuevos votos. Sin embargo, los socialistas quedaron lejos de las expectativas, ya que Jaén es una de las provincias con mayor implantación local del PSOE.