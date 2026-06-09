El campo andaluz se rebela contra Vox en medio de las negociaciones para la Junta: no lo quieren en Agricultura

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, en un acto de este mes sobre la PAC Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Las principales asociaciones agrarias andaluzas rechazan que Vox gestione la Consejería de Agricultura y piden mantener al PP en el cargo. El sector agrario destaca la importancia de la continuidad y la interlocución con el actual equipo para afrontar retos como la PAC y el nuevo marco financiero europeo. Las organizaciones valoran el trabajo realizado por el actual consejero y solicitan estabilidad para seguir defendiendo los intereses del campo andaluz. Este rechazo choca con la estrategia de Vox, que busca representar al campo andaluz y se opone a acuerdos como el de la UE con Mercosur y a medidas de energía verde.

En mitad de la campaña electoral del 17-M, Vox desplegó una lona de 300 metros en un olivar de Jaén: "Las raíces son el futuro".

Junto con la "prioridad nacional", la desregulación y la bajada de impuestos, el campo es uno de los caballos de batalla de los de Abascal. Más olivos y menos placas solares; más producto nacional y menos (o nada) Mercosur.

Hay mucho de simbólico en la apuesta de Vox por el campo: es el emblema de una forma de vida tradicional y arraigada al terreno, alejada de la mentalidad de "globalismo". Por eso, siempre que el PP ha tenido que ceder carteras en los gobiernos regionales a la formación, una plaza irrenunciable ha sido todo lo ligado con el agro: Ganadería, Pesca, Agricultura...

Así ha ocurrido en el reciente ciclo autonómico: en Extremadura, Aragón y Castilla y León. En Andalucía, donde no está claro si Vox accederá el Gobierno regional de Juanma Moreno, Agricultura era una de las carteras más factibles para ceder a los de Abascal.

Sin embargo, es el propio campo andaluz el que se rebela contra esa idea. Las principales asociaciones agrarias de la comunidad (ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía) han emitido un comunicado conjunto en el que piden expresamente "continuidad" en la Consejería del ramo.

Esto es, que Vox no entre a gestionar este ámbito y el PP mantenga la cartera. Las organizaciones consideran "fundamental preservar la interlocución, la experiencia técnica y la coordinación alcanzadas con la Administración andaluza para afrontar con garantías la reforma de la PAC (Política Agraria Común), el nuevo Marco Financiero Plurianual y los grandes retos del sector".

Los firmantes "ponen en valor el trabajo" del actual equipo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, encabezada por Ramón Fernández-Pacheco desde julio de 2024 y destacan que "la colaboración entre el sector y la Administración andaluza ha permitido construir posiciones comunes, defender con firmeza los intereses de Andalucía y trasladar ante las instituciones nacionales y europeas una voz unitaria".

Vox contra Mercosur y la PAC

Ante esta situación de reconfiguración en la Junta de Andalucía, las organizaciones del campo andaluz piden "garantizar la continuidad de los equipos de decisión y gestión" y "apelan, por tanto, a que la nueva etapa política preserve el trabajo ya realizado, mantenga los cauces de diálogo consolidados y asegure la estabilidad necesaria para afrontar los desafíos decisivos que tiene por delante el sector agroalimentario andaluz".

Este posicionamiento de las entidades agrarias choca con la aspiración de Vox de representar la voz del campo andaluz en los estamentos políticos. El partido ha cuidado los municipios agrarios de Andalucía que se han convertido en sus principales caladeros de voto: zonas de Huelva y Almería, en especial, donde predominan los cultivos de invernadero.

Además, se ha manifestado duramente contra el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur o la implantación de medidas de energía verde que afectan al campo andaluz.