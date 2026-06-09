Arrancan formalmente las negociaciones para la Junta: PP y Vox se reúnen en "un clima de cordialidad" en el Parlamento

Juanma Moreno en la inauguración este martes del Caminito del Rey, en Málaga Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA PP-A y Vox han celebrado una primera reunión formal en el Parlamento andaluz para negociar la configuración del futuro Gobierno de Andalucía. El encuentro se desarrolló en un ambiente de cordialidad y ambas formaciones han acordado seguir dialogando en los próximos días. Juanma Moreno insiste en gobernar en solitario, apoyándose en sus resultados electorales, mientras Vox mantiene la opción de entrar en el Gobierno a cambio de su apoyo. La configuración de la Mesa del Parlamento andaluz, prevista para este jueves, será clave para medir el avance de las negociaciones.

La negociación entre PP-A y Vox para configurar el futuro Gobierno andaluz ha pasado de los teléfonos a la mesa. Representantes de ambos partidos han mantenido un encuentro formal que da carta de naturaleza al proceso a apenas dos días de la constitución del Parlamento andaluz.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el encuentro se ha celebrado este martes dentro del propio Parlamento y se ha desarrollado en "un clima de cordialidad". El objetivo es abordar un posible acuerdo para la gobernabilidad de Andalucía.

Las formaciones se han emplazado a seguir dialogando "en los próximos días". Como viene contando este periódico, Juanma Moreno aspira a gobernar en solitario, haciendo valer sus buenos resultados electorales, mientras que Vox no descarta a día de hoy entrar en la Junta a cambio de los dos escaños que le faltan al PP-A.

El presidente andaluz en funciones ya anunció este martes por la mañana que la negociación sería "inminente", pero se atiene al argumentario que viene defendiendo desde las elecciones: "El 17 de mayo dejó un ganador claro". Eso supondría, a su juicio, gobernar con el apoyo de Vox pero sin su inclusión en el Gobierno.

Moreno pide a los de Abascal ser "realistas" y "razonables y justos" en sus exigencias, así como facilitar "un gobierno de estabilidad, moderado y que piense en el interés general".

La primera reunión formal entre ambos equipos llega después de que la semana pasada se diera el primer contacto telefónico. Antes, se habían sucedido tres semanas de 'contacto cero' en las que el PP-A mantuvo una postura fría ante las constantes demandas del portavoz de Vox, Manuel Gavira, para que Moreno "levantara el teléfono".

Ahora ya las cartas están boca arriba, con la negociación en curso. La configuración de la Mesa del Parlamento, este jueves, será un buen termómetro para calibrar el alcance de lo que se está cociendo por debajo para el acuerdo de investidura.