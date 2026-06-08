El PP-A hace suyas las palabras del Papa sobre el entendimiento antes de sentarse con Vox: "Pensamos en el bien común"

El presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, pasa revista a los nuevos agentes de la Policía Autonómica. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El PP andaluz iniciará esta semana negociaciones con Vox para buscar un acuerdo de investidura para Juanma Moreno. Juanma Moreno y el PP-A insisten en gobernar en solitario, mientras que Vox aspira a entrar en el Gobierno andaluz. Moreno ha hecho suyas las palabras del Papa León XIV sobre la importancia del entendimiento para lograr estabilidad y prosperidad. El acuerdo a negociar incluiría el reparto de puestos en la Mesa del Parlamento y el apoyo de Vox a los presupuestos para los próximos cuatro años.

Sin pausa, pero tampoco prisa. Dirigentes del PP andaluz se sentarán esta semana con los de Vox para iniciar las negociaciones de cara a un acuerdo de investidura del presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno.

Conscientes de que no va a ser fácil mantener la postura de Moreno de gobernar en solitario, tras los pactos alcanzados en las otras comunidades, confían en que se dé cuanto antes un "entendimiento" y se alcance un acuerdo de "estabilidad" y "unidad".

El propio Juanma Moreno ha hecho suyas esta mañana las palabras del Papa León XIV sobre la importancia de ese "entendimiento", un mensaje que recupera a tres días de que se constituya el Parlamento Andaluz de la XIII Legislatura, este jueves 11 de junio.

No obstante, la fecha no añade presión a los populares sobre la necesidad de llegar a un acuerdo antes de la citada fecha para que sí tendrán que tener elegido a un presidente del Parlamento.

Esta misma mañana en su intervención para dar la bienvenida a los nuevos agentes que se incorporan a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Junta, Moreno ha repetido las palabras del Papa: "Nos dijo que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad".

A lo que añadía unas horas después el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, desde la sede andaluza: "Queremos un acuerdo que aporte estabilidad y bien común".

El objetivo del PP es sentarse con representantes de Vox de aquí al jueves para cerrar un acuerdo que incluirá un reparto de los puestos en la Mesa del Parlamento y que también llevaría aparejado el apoyo parlamentario de Vox para los próximos cuatro años y a los presupuestos.

No obstante, Moreno sigue marcando sus líneas rojas: quiere gobernar en solitario y desde Vox mantienen la aspiración de entrar en el Gobierno andaluz, tal y como ha ocurrido en las comunidades autónomas de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Desde Vox, en cambio, sí ha dicho públicamente que se sientan a negociar con "humildad" y siendo conscientes de la proporcionalidad de sus votos. A Moreno le faltaron dos escaños para lograr la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.

Precisamente, este domingo el propio Juanma Moreno y el líder de Vox a nivel nacional, Santiago Abascal, mantuvieron un encuentro en la recepción del Papa León XIV en el Palacio Real. Aunque no ha trascendido los detalles de la conversación, es evidente que hablaron sobre el asunto.

Por último, desde el PP tienen clara otra cuestión. "Andalucía no puede convertirse en un espacio de prolongación del ruido nacional", ha señalado el secretario general del PP-A.

A su juicio, "desgraciadamente, ya tenemos suficiente con el Gobierno de Pedro Sánchez, que está cercado por los escándalos, y no tiene presupuestos ni estabilidad".