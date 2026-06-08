Muere un motorista de 51 años tras salirse de la carretera en Pinos Puente (Granada)

Agente de la Guardia Civil de Tráfico en un accidente.

Las claves

Las claves Generado con IA Un motorista de 51 años ha fallecido tras salirse de la carretera en Pinos Puente, Granada. El accidente ocurrió en el kilómetro 422 de la vía en dirección a Granada, alrededor de las 20:07 horas del domingo. Guardia Civil y servicios de emergencia acudieron al lugar y certificaron la muerte del motorista en el acto.

Un motorista ha muerto a última hora de ayer domingo en un accidente de tráfico en la localidad granadina de Pinos Puente, según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se ha producido cuando la víctima se ha salido de la vía en el kilómetro 422 sobre las 20:07 horas en dirección a Granada.

Al lugar han acudido efectivos de la Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado la defunción de un hombre de 51 años en el lugar del siniestro.