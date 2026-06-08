María Jesús Montero deja su escaño en el Congreso para liderar "una oposición exigente" en Andalucía

La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. Europa Press

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Las claves Generado con IA María Jesús Montero ha renunciado a su escaño en el Congreso para asumir su acta como diputada en el Parlamento andaluz. La líder del PSOE-A afirma que su objetivo es liderar "una oposición exigente" en Andalucía. Montero critica al PP por sembrar dudas sobre su futuro político y por convertir la política en "un lodazal". Ha pedido al PP-A transparencia sobre sus conversaciones con Vox para la posible reelección de Juanma Moreno como presidente de la Junta.

La secretaria general del PSOE de Andalucía (PSOE-A), María Jesús Montero, formalizó el pasado viernes su renuncia al escaño en el Congreso de los Diputados, cargo que la candidata socialista a la Presidencia autonómica ha mantenido durante la pasada campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, después de abandonar el Gobierno de España.

¿El motivo? No perder su plaza de funcionaria en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). No obstante, este hecho provocó muchas especulaciones sobre su futuro político. Desde el PP creían que no se quedaría a ejercer la oposición.

Sin embargo, esta renuncia era indispensable para poder acreditarse y recoger su nueva acta como diputada del Parlamento andaluz de cara a la constitución del Parlamento el próximo jueves 11 de junio. Es decir, suelta un acta y coge la otra.

Y lo hace, según ha remarcado, para liderar "una oposición exigente". Sin embargo, no ha precisado cuánto tiempo va a hacerlo. En campaña, no lo despejó.

En una entrevista el pasado 18 de mayo señaló que "en cuatro años pasan muchas cosas y voy minuto a minuto, partido a partido".

No obstante, en una atención a medios celebrada en el Parlamento, la dirigente socialista se ha mostrado molesta por el ruido que ha generado su decisión en ese "intento permanente de convertir la política en un lodazal" que ha achacado al PP.

Según la exministra, esta formación se dedica sistemáticamente a "sembrar dudas infundadas sobre todo lo que tiene que ver con los adversarios políticos", tratando de desgastar su imagen pública antes incluso de que arranque de manera oficial la legislatura.

Montero también ha aprovechado la convocatoria para lamentar la falta de "noticias" por parte del PP-A sobre "las conversaciones" que pueda estar manteniendo con Vox para buscar un acuerdo que permita al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, ser reelegido en el cargo para un tercer mandato.

Y les ha pedido que "tomen nota" de la "advertencia" que, a su juicio, ha realizado el Papa León XIV frente a la llamada "prioridad nacional" por la que apuesta Vox y que se ha incluido en los acuerdos de gobierno que ambos partidos han sellado en los últimos meses en Extremadura, Aragón y Castilla y León.