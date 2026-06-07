Trágico accidente en la provincia de Almería: muere un motorista tras salirse de la carretera en El Ejido

Archivo - Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía (imagen de archivo). Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Un motorista falleció tras salirse de la carretera AL-9006 en El Ejido (Almería) durante la madrugada del domingo. El aviso a emergencias se produjo sobre las 00:20 horas y al lugar acudieron Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios. En Granada, cinco personas resultaron heridas al salirse un coche de la carretera A-346 en Órgiva, siendo trasladadas al Hospital de Santa Ana. Estos accidentes se suman a otro ocurrido en Granada el sábado, donde un hombre murió atropellado en la A-92, en Moraleda de Zafayona.

Nuevo accidente en las carreteras andaluzas este fin de semana. Un motorista ha perdido la vida en la madrugada de este domingo tras salirse de la carretera AL-9006 en el término municipal de El Ejido (Almería), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la entidad coordinadora ha explicado que un ciudadano llamó al teléfono de emergencias 112 sobre las 00,20 horas de la madrugada, para indicar que un motorista se había salido de la carretera y estaba herido en la calzada, en la carretera AL-9006, sentido Roquetas de Mar.

De inmediato, la sala de coordinación activó a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Tras llegar al lugar de los hechos, el Instituto Armado ha confirmado al 112 el fallecimiento del motorista, del que no han trascendido más datos.

Por otra parte, en Granada, cinco personas han resultado heridas en la madrugada de este domingo tras salirse su coche de la carretera A-346, a su paso por la localidad granadina de Órgiva. Los sanitarios han confirmado que el suceso se ha saldado con cinco heridos: cuatro mujeres --de entre 17 y 37 años-- y un hombre de 18. Todos han sido evacuados al Hospital de Santa Ana.

Estos accidentes se suman al de ayer sábado en la provincia de Granada, donde un hombre falleció tras ser atropellado por un turismo en la A-92 a su paso por Moraleda de Zafayona.