Un hombre fallece tras ser atropellado por un turismo en la A-92 en Granada, en la salida de Moraleda de Zafayona

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 43 años ha fallecido tras ser atropellado por un turismo en la A-92, a la altura de Moraleda de Zafayona (Granada). El accidente ocurrió alrededor de las 2:45 horas de la madrugada del sábado, cuando el peatón cruzaba la calzada. Servicios de emergencias, Guardia Civil de Tráfico y mantenimiento de la carretera acudieron al lugar, pero solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre.

Trágico suceso en la provincia de Granada en la madrugada de este sábado. Un hombre ha perdido la vida esta madrugada tras ser atropellado por un turismo en la A-92 a su paso por Moraleda de Zafayona, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 1-1-2 recibió un aviso, sobre las 2:45 horas, en el que se solicitaba ayuda porque un peatón que cruzaba la calzada había sido atropellado por un turismo en la A-92, en la salida de Moraleda, sentido Granada.

La sala coordinadora de emergencias activó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de la Calzada. El equipo médico desplazado al lugar del suceso solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre, de 43 años.

No han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido este suceso.