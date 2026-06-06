Hallan sin vida a una pareja de ancianos en Peal de Becerro: la autopsia descarta violencia

Las claves

Las claves Generado con IA Una pareja de octogenarios fue hallada sin vida en su domicilio de Peal de Becerro, Jaén. La autopsia descartó signos de violencia en los cuerpos, que estaban en avanzado estado de descomposición. La Guardia Civil investiga las causas de las muertes, manteniendo abiertas todas las hipótesis. Las víctimas, una pareja que residía en Barcelona, pasaban temporadas en Peal de Becerro, localidad de origen de una de ellas.

Dos personas, un hombre y una mujer octogenarios, han sido hallados sin vida en su domicilio en la localidad de Peal de Becerro, en la provincia de Jaén. Ambos cuerpos han aparecido en avanzado estado de descomposición y sin signos de violencia, según ha concluido la autopsia.



Según han informado a EFE fuentes de la investigación, de momento están abiertas todas las hipótesis para esclarecer las causas de estos dos fallecimientos.



La autopsia practicada ha descartado cualquier signo de violencia en los cuerpos de las dos víctimas, según han indicado a EFE fuentes de la investigación.

La Guardia Civil continúa investigando la muerte de estas dos personas. De momento están abiertas todas las hipótesis para esclarecer las causas de los fallecimientos en extrañas circunstancias.



El hallazgo de los dos cuerpos sin vida se produjo a última hora de la tarde de ayer viernes por efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, después de que fueran alertados por un familiar de las víctimas.



De momento, solo se sabe que era una pareja que vivía en Barcelona y que pasaba temporadas en Peal de Becerro (Jaén), de donde era originaria una de las víctimas.