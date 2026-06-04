El presunto comisionista del caso Mascarillas del PP de Almería asegura que su actividad fue "deficitaria"

El expresidente de Diputación de Almería, Javier Aureliano García, junto a los entonces ex vicepresidente primero y tercero, Fernando Giménez y Óscar Liria, en una imagen de archivo. Diputación de Almería

Las claves

Las claves Generado con IA El empresario Kilian L.S., presunto comisionista en el caso Mascarillas del PP de Almería, defendió la legalidad de sus contratos y afirmó que su actividad fue "deficitaria". Hasta 43 investigados han comenzado a declarar ante el juez por el presunto cobro de comisiones en contratos de obras y servicios durante la pandemia. La UCO sitúa a Kilian L.S. como intermediario en un contrato de dos millones de euros para material sanitario, donde se investiga un sobrecoste de casi un millón. Entre los investigados también figuran familiares de cargos del PP, como la pareja de Óscar Liria, vinculada a la adquisición de un dúplex y coches de lujo.

El otro caso Mascarillas, que provocó la caída de la cúpula de la Diputación de Almería y del expresidente de PP, Javier Aureliano García, por el presunto cobro de comisiones mediante contratos de obras y servicios a un entramado de empresas, encara una fase crucial.

Hasta 43 investigados han comenzado a desfilar por el juzgado para prestar declaración ante el juez José Manuel Rey Bellot. Sin embargo, aunque la mañana ha sido intensa, la ronda ha tenido poco éxito.

Sobre todo porque una de las más esperadas, la del exvicepresidente segundo de la Diputación Fernando Giménez ha quedado pendiente de nueva fecha tras la suspensión obligada por la indisponibilidad de su letrado.

Y también porque los primeros imputados se han acogido a su derecho a no declarar, salvo a preguntas de sus defensas.

Uno de ellos ha sido el empresario Kilian L.S., investigado como supuesto comisionista en el contrato de dos millones de euros realizado por la Diputación para adquirir material sanitario durante la primera fase de la pandemia de Covid-19. De ahí el nombre de la trama.

Este empresario, amigo desde la infancia del entonces vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Fomento, Óscar Liria, ha defendido la legalidad de sus contratos con la entidad provincial y ha remarcado que su actividad comercial fue "deficitaria" en general.

Sin embargo, los informes de la UCO le sitúan como interviniente en el contrato de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en abril de 2020, operación en la que se investiga un supuesto sobrecoste de casi un millón.

Este empresario, en concreto, ha apuntado que su empresa realizó varios trabajos de obra civil para el ente provincial, aunque estos solo supusieron "el 0,28 por ciento" del volumen de adjudicaciones del Área de Fomento en un periodo de cuatro años.

En este sentido, a lo largo de casi 45 minutos de declaración ha abundado en los gastos derivados de la propia dinámica empresarial y el desempeño de los trabajos a la hora de justificar unos estrechos márgenes de beneficio de la sociedad.

Esta, según la UCO, habría estado también participada aunque de forma "velada" por otro empresario y el expresidente Liria bajo un supuesto "plan preconcebido" con el que obtener fondos públicos.

Durante la jornada también ha adelantado su comparecencia el propio Óscar Liria, quien únicamente ha comparecido para acogerse a su derecho a no declarar, a la espera de que la UCO ponga a disposición de la causa nuevos informes aún pendientes a partir de la intervención de teléfonos móviles y la documentación recopilada en los registros practicados el pasado mes de noviembre.

Familiares investigados

Su abogado defensor, Pablo Luna, ha explicado a la salida de la Ciudad de la Justicia ante los medios que el juez ha aceptado adelantar la comparecencia prevista inicialmente este viernes para evitarle un nuevo desplazamiento ya que representa además a la pareja sentimental de Liria, Ana Belén M.S. la cual está también investigada en la causa.

En su caso, la pareja del exvicepresidente ha tratado de justificar a preguntas de su letrado la adquisición de un dúplex en Huércal-Overa, donde fue concejal por el PP en la anterior corporación. La UCO sitúa a la investigada, además, como beneficiaria a título lucrativo de coches de alta gama adquiridos con fondos de la trama.

Según su abogado, la "trazabilidad económica" de la compra del dúplex ha quedado "acreditada" sin que conste "ningún pago extraño ni a ningún tipo de cuantía económica" relacionada con Liria. Luna ha avanzado que se ha solicitado el sobreseimiento de la causa para ella al no ver "responsabilidad ninguna"

En esta primera sesión de declaraciones también han declarado, a preguntas de sus respectivos abogados, dos empresarios que, como parte de su actividad, se dedicarían a la importación de productos procedentes de China con quienes se habría contactado inicialmente para conseguir el material sanitario cuyo contrato destapó la supuesta trama por la que se investigan contratos desde 2016 en adelante.

Por su parte, la acusación particular que ejerce el PSOE ha lamentado que los investigados no hayan querido responder a las preguntas del resto de partes, por lo que consideran que las versiones ofrecidas hoy "no aportan nada" nuevo a la causa con respecto a lo ya instruido.

Esta ronda de comparecencias finalizará el próximo 26 de junio, cuando está previsto que declare el expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García, a quien ninguno de los investigados ha aludido este jueves en sus declaraciones.