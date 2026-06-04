Moreno logra para Andalucía la autonomía financiera en 2026 mientras el PSOE-A le afea no seguir la 'vía Montero'

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la consejera de Economía, Carolina España Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía logra autonomía financiera para 2026 al financiar su deuda directamente en los mercados, sin recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica. La Junta emite 500 millones de euros en bonos sostenibles, sumando un total de 1.750 millones en 2026, con gran demanda por parte de los inversores. El presidente Juanma Moreno rechaza la propuesta del Gobierno central de condonación parcial de deuda, defendida por María Jesús Montero, por considerarla un trato singular para Cataluña. El PSOE-A critica a Moreno por no negociar el nuevo modelo de financiación autonómica, advirtiendo que se ponen en riesgo los servicios públicos andaluces.

Andalucía ha alcanzado la autonomía financiera para todo el año 2026. De este modo, la Junta ha logrado financiar su deuda acudiendo directamente a los mercados, sin necesidad de recurrir a mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del Gobierno de España.

En septiembre de 2025, Juanma Moreno anunció que la comunidad encaraba el hito de convertirse en la "primera comunidad con autonomía financiera cien por cien", ya que "los mercados confían en Andalucía porque sabe gestionar, ha cumplido con las reglas fiscales y ha demostrado que es una comunidad fiable".

Ahora, al borde del verano, la Junta ha sacado a los mercados la segunda y última emisión de deuda pública del año. Son 500 millones de euros en bonos sostenibles a ocho años que se suman a los 1.250 millones ya provistos en febrero.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, ha considerado "todo un éxito" una operación "récord" en la que se han recibido ofertas por más de 2.115 millones de euros, 4,23 veces la cantidad que se ofertaba.

Para España, la plena autonomía de la financiación ha sido posible "porque hemos conseguido crear en estos últimos años un clima de estabilidad y moderación que los inversores premian".

Este camino corre en paralelo a los desencuentros con el Gobierno de España por la quita de la deuda y el modelo de financiación autonómica defendido por María Jesús Montero, hoy secretaria general de los socialistas andaluces, en su etapa al frente del Ministerio de Hacienda.

La 'vía Montero' ofrecía a Andalucía la condonación de más de 18.700 millones de los 41.400 que figuran en el Banco de España

La Junta de Andalucía mantiene, en cualquier caso, un rechazo contundente a la propuesta de quita de deuda del Gobierno central. El Ministerio de Hacienda ha ofrecido a Andalucía la condonación de 18.790 millones de deuda, lo que supone prácticamente la mitad del total que asciende a 41.442 según los últimos datos del Banco de España.

Sin embargo, Juanma Moreno renunció en septiembre del año pasado a este acuerdo "por dignidad" al entender los populares que el modelo autonómico propugnado por María Jesús Montero acarrea la "financiación singular" para Cataluña, negociada por los partidos soberanistas a cambio de sostener el Gobierno de Pedro Sánchez.

"No es otra cosa que una operación política para cumplir un compromiso. Al final es tan sencillo como salvar a Sánchez, y para salvar a Sánchez, nos meten a todos en un lío y además utilizando los recursos y el aparato del propio Estado", aseguró el presidente entonces.

Un debate candente en campaña

Al tiempo que Andalucía financiaba la deuda en el mercado, el debate sobre el modelo de financiación autonómico ha seguido candente, en especial después de que la propia exministra de Hacienda desembarcara en Andalucía para intentar arrebatarle la Junta. El modelo de Montero ha sido objeto de debate y enfrentamiento público durante la campaña.

Una vez pasadas las urnas, el PSOE andaluz sigue insistiendo en que Moreno se pliegue a esta vía ahora que Hacienda retoma las negociaciones. Este mismo miércoles, el secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha alentado al presidente en funciones a tomar "la mano que se le tiende" desde el Gobierno de España para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica.

Los socialistas afean a Moreno que no se siente en Madrid a hablar con el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, y "deprecie" un sistema que, como vienen repitiendo, beneficiaría en especial a Andalucía. Para Jiménez, es "absolutamente intolerable" y revela que Moreno "no cree en la capacidad de Andalucía como ente político con capacidad de negociación en igualdad de condiciones con el Estado cuando están en juego elementos esenciales del futuro".

Los socialistas consideran que, renunciando al modelo de financiación, la Junta de Andalucía hipoteca los servicios públicos en un momento en el que, lamentan, se están deteriorando.