Una colisión múltiple en la localidad granadina de Salobreña deja un fallecido y un herido grave

Imagen de un agente de la Guardia Civil de tráfico. Guardia Civil.

Las claves

Las claves Generado con IA Una colisión múltiple en Salobreña (Granada) ha dejado un fallecido y un herido grave. El accidente ocurrió sobre las 13:20 horas en el kilómetro 328 de la N-340, sentido Barcelona. Varios testigos alertaron al 1-1-2, informando de personas atrapadas y múltiples heridos. Bomberos, Guardia Civil de Tráfico, servicios sanitarios y Policía Local acudieron al lugar y el tráfico se vio afectado durante la intervención.

Trágico accidente en la provincia de Granada en la mañana de este jueves. Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida grave en una colisión múltiple en Salobreña, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios ciudadanos han llamado al teléfono 1-1-2 para informar de un accidente múltiple ocurrido sobre las 13:20 horas en el kilómetro 328 de la N-340, sentido Barcelona; los testigos indicaban que había varios heridos y personas atrapadas.

Desde el 1-1-2 se ha dado aviso, de inmediato, a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado al 112 que el accidente se ha saldado con una persona fallecida y otra herida grave. El tráfico se ha visto condicionado en ese punto de la carretera durante la actuación de los operativos de emergencia.