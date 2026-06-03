Muere una mujer y otra resulta herida en un grave accidente entre dos coches en Jaén

Las claves

Las claves Generado con IA Una mujer ha fallecido y otra ha resultado herida tras la colisión de dos coches en la carretera A-311, en Lahiguera, Jaén. El accidente ocurrió sobre las 17:00 horas en el cruce entre Arjona y Lahiguera, cuando uno de los vehículos salió de la vía y cayó a la cuneta. Los servicios de emergencia, incluidos Guardia Civil, 061 con helicóptero, Bomberos de Andújar y Policía Local, acudieron rápidamente al lugar. La herida tuvo que ser rescatada del vehículo siniestrado, mientras que no se reportan más heridos en el segundo coche implicado.

Una mujer ha muerto y otra ha resultado herida en la colisión de dos vehículos en la carretera A-311 en Lahiguera, en la provincia de Jaén.

Así lo han confirmado desde el servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. De acuerdo con los datos aportados, el suceso se ha producido pasadas las 17:00 horas cuando una llamada ha alertado del choque de dos turismos en la carretera A-311, justo en el cruce entre Arjona y Lahiguera.

Como consecuencia del mismo, uno de los coches se salió de la vía y cayó a la cuneta, quedando sus ocupantes atrapadas en el interior.

Rápidamente se alertó a Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 (que desplazó un helicóptero sanitario al lugar), los Bomberos de Andújar, Policía Local y Conservación de Carreteras.

Los operativos en el lugar han informado de que una mujer ha fallecido mientras que la otra ocupante del vehículo tuvo que ser auxiliada para salir del mismo. En principio, no hay más heridos entre los ocupantes del segundo vehículo implicado.