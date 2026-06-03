Montero busca blindar al PSOE andaluz contra las voces críticas y avisa de "primarias" para elegir candidatos a las municipales

La dirigente rechaza celebrar un congreso extraordinario, como pide Rafael Escuredo, y apuesta por reforzar el proyecto municipalista del partido en Andalucía.

Montero busca frenar las voces críticas internas, especialmente ante la propuesta de un 'superdomingo' electoral, y asegura que la decisión corresponde a Pedro Sánchez.

El PSOE andaluz afronta las próximas elecciones locales con sus peores resultados históricos y la posibilidad de perder la mitad de los municipios que gobierna.

María Jesús Montero se consolida como líder de la oposición del PSOE andaluz y anuncia primarias para elegir candidatos a las municipales de 2027.

Aunque vino a Andalucía bajo la sospecha de cumplir con un engorroso mandato de Pedro Sánchez, María Jesús Montero se reivindica ahora como líder de la oposición regional.

"Yo estoy aquí", dijo este martes en su primera incursión en el Parlamento después de las elecciones del 17-M y de más de dos semanas alejada de los focos.

Montero asume el papel de contrapunto a Juanma Moreno y tomará su escaño el día 11, instante en el que soltará el acta de diputada del Congreso.

La secretaria general del PSOE andaluz siempre se ha presentado como una mujer "de partido", al servicio del aparato y, en este caso, de Ferraz, donde sigue siendo la 'número 2'.

"Yo siempre que abordo una tarea estoy en ella como si me fuera a quedar para siempre", añadía. Ahora lo que toca, según Montero, es poner la vista en las elecciones municipales de mayo de 2027.

"Estamos trabajando de forma muy clara con la próxima convocatoria electoral que tenemos en el horizonte. Para nosotros, que somos un partido municipalista, la convocatoria municipal es muy, muy importante", asegura.

El PSOE andaluz arranca este año hacia los comicios locales con los peores resultados de su historia el pasado 17-M y con unas proyecciones muy preocupantes. Con los resultados de las regionales, perdería la mitad de los municipios ganados en 2023: de 343 a 176.

Este contexto de declive electoral, sumado a la perspectiva de un 'superdomingo' coincidente con las elecciones generales —una posibilidad barajada por Pedro Sánchez—, ha hecho que surjan voces críticas en el partido. Alcaldes socialistas de municipios con mayorías absolutas como Rota, San Fernando o Vejer, o el regidor de la única capital que conserva el PSOE-A, Jaén, han mostrado su disconformidad con ese escenario.

Uno de los retos de la secretaria general será evitar que el gallinero se revuelva. Montero avisa que sus planes para revertir la situación de cara a los comicios locales "pasa, en algunos casos, por celebrar primarias para poder designar quién va a ser nuestro candidato o candidata a una alcaldía".

Al mismo tiempo, plantea "reempezar nuestro proyecto municipal en todas las grandes ciudades", ya que, dicen, "aspiramos a volver a gobernar en aquellos lugares donde lo hacemos, pero, por supuesto, a tener mejores resultados que tuvimos para ser capaces de gobernar en las ciudades centrales".

Sánchez como referente

Por lo pronto, la exvicepresidenta no da margen a disidencias en los municipios y no quiere oír hablar de críticas al posible 'superdomingo': "A quien le corresponde la convocatoria electoral es al señor Pedro Sánchez. Yo estoy convencida de que el presidente del gobierno convocará las elecciones cuando crea que es mejor para nuestro país".

Además, a pesar de que las políticas de Sánchez no parecen haber aupado, sino todo lo contrario, al PSOE en Andalucía, "el trabajo que ha hecho este gobierno", afirma Montero, "es para nosotros el principal instrumento de presentación de cara al ciudadano".

Respecto al presidente de Honor del partido en Andalucía, Rafael Escuredo, quien ha pedido un "congreso extraordinario" para "renovar" el PSOE de cara a las próximas citas electorales, Montero recuerda que el expresidente de la Junta "ha dicho que apoya a Pedro Sánchez", pero mantiene que "no comparte" la necesidad de un congreso.

La vicesecretaria general del PSOE es de la opinión del presidente, quien auspicia "ocho años más" de su gobierno de progreso. "Creo que lo que tenemos que hacer es trabajar duro en este periodo y comparto con el presidente del gobierno que tenemos todavía un largo camino", asegura Montero.

Su cometido es mantener Andalucía en la esfera de Ferraz, en un momento en que las críticas desde las baronías se agudizan, con Emiliano García-Page al frente.

Las próximas semanas darán más pistas sobre el tipo de oposición que plantea la sevillana en el Parlamento y su manera de conducirse con una federación en la que no ha estado a tiempo completo hasta su desembarco en la precampaña andaluza.

Para empezar, Montero tendrá que decidir sobre los tres senadores designados por el Parlamento para representar a Andalucía en la Cámara Alta. Actualmente ocupan la plaza sus dos predecesores en la Secretaría General del PSOE-A, Susana Díaz y Juan Espadas, y Víctor González.