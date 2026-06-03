Adiós a Villamandos, el veterinario cordobés que se hizo consejero andaluz con vocación de ministro de Defensa

El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, en una reciente visita a Santa Bárbara Sistemas donde pudo montar en uno de los vehículos de combate como los Leopardo. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Fallece José Carlos Gómez Villamandos, exconsejero andaluz de Universidades y rector de Córdoba, a los 63 años víctima de cáncer. Villamandos impulsó una nueva Ley de Universidades en Andalucía, con más derechos para estudiantes, estabilidad laboral y mayor internacionalización. Destacó por su talante conciliador, logrando acuerdos presupuestarios y modernizando los campus universitarios andaluces. Su trayectoria incluyó la ampliación del mapa de titulaciones y la exigencia de nivel B2 de idiomas para estudiantes e investigadores.

El Gobierno andaluz y el ámbito académico cordobés están de luto. José Carlos Gómez Villamandos, quien fuera consejero de Universidades, desde 2022 hasta este mismo martes, ha fallecido víctima de un cáncer a los 63 años de edad.

Sin duda, su pérdida supone un duro golpe para el Ejecutivo autonómico, tras la pérdida de Javier Imbroda siendo consejero de Educación en el Gobierno de coalición del PP y Cs, precisamente por la misma enfermedad, hace ahora cuatro años.

Su currículum es muy extenso desde que obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura de Veterinaria en 1986 en su Córdoba natal.

En estos 40 años ha sido investigador incansable, doctor en Veterinaria, catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de esa misma facultad y rector de la Universidad de Córdoba hace doce años.

Y, desde hace cuatro, consejero del primer gobierno del PP con mayoría absoluta en la historia de la democracia. Un cargo que ejerció hasta hace unas semanas.

Sin embargo, según confesó en una entrevista a EL ESPAÑOL hace un año, lo que le gustaría haber sido es "ministro de Defensa" aunque solo fuese "media hora"

De hecho, una de sus últimas apariciones públicas fue en Santa Bárbara, el centro de excelencia sevillano para el mantenimiento de vehículos de combate como los Leopardo.

Se le pudo ver en su salsa, montado en uno de ellos y destacando el peso y el papel protagonista que actualmente tiene este sector en Andalucía.

Sin ser pepero de carné, pero sí de principios y comulgando al 100% con los de Juanma Moreno al considerarse liberal y reformista, Villamandos destacó en el arco parlamentario por su talante conciliador y negociador.

Tanto que lo tuvo que exprimir al máximo con los que fueron sus compañeros rectores de las universidades andaluzas para sacar adelante el último acuerdo presupuestario el pasado mes de abril, y que superó los 1.800 millones de euros. Antes hubo algún que otro comunicado subido de tono, por lo que siempre intentó dialogar.

Precisamente su talante conciliador y su experiencia en la gestión como rector llevaron a Juanma Moreno a reclutarlo en sus filas, también con el fin de calmar las aguas en el ámbito académico.

En estos cuatro años, Villamandos ha dejado su huella tras asumir la cartera de Universidades e Innovación el 16 de julio de 2022.

En concreto, durante su mandato, se aprobó una nueva Ley de Universidades que modernizó los campus mediante más derechos para estudiantes, una carrera académica más estable, un nuevo modelo de financiación y una mayor internacionalización.

De hecho, una de las novedades más destacadas fue la obligación de acreditar un nivel B2 de idiomas para la obtención de los grados y para el personal investigador.

También consiguió ampliar el mapa de titulaciones de Andalucía, adaptándolo así a las nuevas demandas del mercado laboral.

Como retos pendientes se queda la Ley de la Ciencia en Andalucía, una normativa que se encontraba en su trámite final al debatirse en el último pleno parlamentario que se suspendió ante la convocatoria de las elecciones del pasado 17 de mayo.

Su muerte supone la pérdida de una de las figuras más influyentes de la universidad cordobesa y andaluza de las últimas décadas con una trayectoria muy marcada por la docencia, la investigación, la gestión y el servicio público, que le llevó, precisamente, a dar el salto a la política de la mano del presidente andaluz.

Más allá de su gestión, Gómez Villamandos destacó por su talante con el que consiguió ganarse el respeto de todo el arco parlamentario, incluido el de la oposición.

Aunque en los últimos meses su estado de salud había empeorado por su enfermedad, su pérdida supone un duro golpe para el Ejecutivo autonómico, e inevitablemente recuerda la de Javier Imbroda siendo consejero de Educación.

Precisamente por este motivo concurrió en las pasadas elecciones andaluzas del 17 de mayo en el puesto número siete de la lista del PP por Córdoba, por lo que no obtuvo plaza de diputado electo, mientras que todos los consejeros las encabezaron en sus provincias.