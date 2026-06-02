Tragedia en la A-4: un camión vuelca en la mediana y deja un muerto en Jaén

Las claves

Las claves Generado con IA Un camión volcó en la mediana de la A-4, a la altura de Villanueva de la Reina (Jaén), causando la muerte de un hombre. El accidente ocurrió alrededor de las 7:20 horas en el kilómetro 305, sentido Bailén. Una mujer resultó herida y fue trasladada al hospital de Andújar tras ser atendida por los servicios médicos. El siniestro obligó a cortar un carril de la autovía durante las labores de los operativos de emergencia.

Una persona ha muerto y otra ha resultado herida en un accidente de camión registrado en la mañana de este martes en la autovía A-4 a la altura de Villanueva de la Reina (Jaén), según ha informado el 112.

De acuerdo con los datos de este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el accidente se produjo en torno a las 7:20 horas cuando el camión se salió de la vía y volcó en la mediana a la altura del kilómetro 305, en sentido Bailén.

Tras atender el aviso de socorro en la sala del 1-1-2, se avisó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos de Andújar y a Mantenimiento de Carreteras.

Los operativos recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre que quedó atrapado debajo del camión.

Además, una mujer ha resultado herida y, tras ser atendida por los servicios médicos, fue evacuada al hospital de Andújar.

El siniestro ha provocado el corte de un carril de la autovía durante las labores de atención de los operativos.