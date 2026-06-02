El PSOE-A se agarra al 'caso Juan Carlos Aragón' para mermar el auge de Adelante Andalucía de cara al próximo ciclo electoral

La estrella del Paseo de la Fama del Carnaval de Juan Carlos Aragón ha sido retirada junto al Teatro Falla Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El PSOE-A utiliza el caso Juan Carlos Aragón para presionar a Adelante Andalucía y debilitar su crecimiento electoral. La retirada de honores a Aragón por una condena de violencia machista ha provocado un intenso debate político en Cádiz y Andalucía. PSOE y PP exigen explicaciones al anterior equipo de gobierno de Adelante Cádiz por una posible ocultación de la condena. Adelante Andalucía, en auge electoral especialmente entre el voto joven y en feudos socialistas, se defiende señalando que el único responsable es el agresor.

El caso de la leyenda del Carnaval Juan Carlos Aragón no solo ha conmocionado a la ciudad de Cádiz y buena parte de Andalucía, donde el compositor era admirado por personas de toda condición y estaba considerado un referente moral para la izquierda.

La retirada de los honores que había recibido tras su muerte en 2019, después de conocerse una sentencia de violencia machista de 2010, tiene implicaciones políticas que han removido el seno de la corporación local y han dado el salto a la esfera regional.

El pasado de Juan Carlos Aragón saltó a la palestra coincidiendo con la estrella del Paseo de la Fama del Carnaval que el actual equipo de Gobierno del PP iba a ponerle. Ante las quejas de sus dos primeras exmujeres, Lola Ramírez y Paqui Pina —esta última aportó la mencionada condena—, el Ayuntamiento canceló el evento.

A su vez, en el Pleno de este jueves pasado se le retiró definitivamente la estrella y el Antifaz de Oro del Carnaval y se decidió renombrar el colegio Juan Carlos Aragón.

El alcalde popular Bruno García fue el primero en pedir explicaciones al exregidor José María González 'Kichi' y el anterior equipo de gobierno de Adelante Cádiz por lo que podría ser un caso de "ocultación" de esta violencia machista.

El PSOE andaluz ha decidido ir más allá y elevar el asunto al debate regional. La secretaria de Igualdad de los socialistas andaluces y diputada Olga Manzano se preguntaba este domingo "qué sabía Adelante Andalucía" de los hechos denunciados por las exmujeres del compositor.

Manzano recuerda que 'Kichi' asumió en sus redes sociales, en un mensaje escueto, que "Paqui tiene razón", el mismo día en que su delegada de Fiestas, Lola Cazalilla, reconocía que se le habían trasladado estos hechos, pero no llegó a ver la condena.

"Si lo sabía y aun así decidió ocultarlo, estaríamos ante la normalización institucional de una condena por violencia machista", afirma Manzano sobre el anterior alcalde, al tiempo en que recuerda que “tener la casa limpia también significa no tapar la violencia de género".

Una amenaza a su izquierda

Adelante Andalucía, la fuerza que ha experimentado un mayor crecimiento en número de nuevos votos, con un saldo muy positivo frente al estancamiento del PSOE-A y su caída en escaños, se sitúa en el ojo del huracán con este caso, con PP y PSOE reclamando explicaciones.

En el caso del PSOE-A, la formación, que vive días de 'vacío de liderazgo' con la ausencia prolongada de María Jesús Montero del escenario público, ha querido que el caso escale y no se quede en una polémica local.

La izquierda andalucista es a día de hoy una amenaza para las expectativas de la izquierda socialista de cara al ciclo electoral que viene, con generales y municipales en 2027, si no hay adelanto electoral.

Adelante se ha asentado con fuerza en dos plazas importantes para el PSOE-A: Sevilla y Cádiz. Los de José Ignacio García se quedaron a tres puntos porcentuales de los socialistas en zonas como la Bahía de Cádiz y la Campiña jerezana. En Cádiz ciudad lograron un 24% de votos, quedando segunda fuerza tras el PP.

En Sevilla han logrado posicionar la marca en feudos tradicionales del PSOE, zonas de raigambre obrera y popular de la corona metropolitana: distritos como la Macarena, San Pablo-Santa Justa, Cerro-Amate y Sur han virado al verde. Además, se han llevado buena parte de un voto joven que quiere apostar por la izquierda pero a la que no seduce nada la actual propuesta socialista.

Por el momento, Adelante Izquierda Gaditana trata de que el caso no escale. "No se puede echar sal a la herida", consideraba en el Pleno su líder David de la Cruz. Ante la presión de Bruno García y del PSOE para que se den explicaciones por la actuación del anterior equipo consistorial, defienden que el único responsable es "el agresor".

Mientras con una mano los socialistas alientan la condena a Adelante, con otra son conscientes de que el mismo partido que puede restarle votos, va a ser un socio importante en pactos de gobierno local tras las municipales de 2027. En el horizonte está incluso la aspiración de recuperar para la izquierda la Alcaldía de Cádiz.

Con todo, es pronto para saber hasta qué punto la polémica de Juan Carlos Aragón y el fin de un mito para la izquierda, incide en la intención de voto de los andaluces o si el fuerte estirón de Adelante el pasado 17-M logra que este asunto pase sin dañarlo en exceso.