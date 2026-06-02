Montero reaparece en Andalucía para recoger su acta de diputada y defender a Zapatero: "Tiene mi afecto"

La líder socialista urge a Moreno a "poner en marcha Andalucía" después de dos semanas sin comparecer ante los medios Montero no comparte la inquietud alcaldes socialistas con el 'superdomingo' electoral: "El presidente convocará cuando sea mejor para nuestro país".

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero confirma que se queda en Andalucía y recogerá su acta de diputada el 11 de junio, dejando su escaño en el Congreso. Montero será la líder de la oposición al presidente andaluz Moreno Bonilla e insta al PP a conformar el nuevo Gobierno autonómico. Expresa su apoyo y confianza en Zapatero ante su declaración judicial y pide investigar las filtraciones sobre el sumario que afecta al PSOE. Se muestra tranquila sobre el caso SEPI y el rescate de Plus Ultra, asegurando que el expediente ya fue archivado.

Quince días llevaba María Jesús Montero sin comparecer ante los medios, desde la noche electoral del 17-M. Tampoco se la ha visto apenas con actividad pública. Mientras, la actualidad ha seguido su curso y se ha agolpado tanto en la esfera regional como nacional.

En su regreso, la secretaria general de los socialistas andaluces ha querido confirmar que se queda en Andalucía, a pesar de que "se dijo año y pico que yo no iba a estar aquí".

Montero recogerá su acta de diputada el próximo día 11, jornada en que se constituye el Parlamento; en ese momento, dejará su escaño en el Congreso de los Diputados, "como he dicho por activa y por pasiva".

"Yo voy a ser la que ejerza la oposición al señor Moreno Bonilla", ha señalado. La líder ha urgido al presidente de la Junta en funciones a que "mueva ficha", ya que "le corresponde al Partido Popular la conformación del Gobierno" y Moreno, añade, "no ha hecho nada aún por poner en marcha Andalucía".

Sobre su ausencia de dos semanas, Montero ha destacado que ha estado realizando un "trabajo interno". "El trabajo político no es solo una foto ni la actividad pública", ha dicho, al tiempo en que añade que el partido está ya enfocado en las municipales de 2027.

Pero además de la actualidad andaluza, la también 'número 2' de la ejecutiva nacional del PSOE y exministra de Hacienda ha respondido sobre las investigaciones en torno a activos del partido a nivel nacional.

Sobre José Luis Rodríguez-Zapatero, que tiene que declarar ante el juez los días 17 y 18 de julio, ha manifestado su "afecto y confianza" y se ha limitado a desear que "aclare" los hechos que se le imputan, recordando que "hay extremos que pueden ser legales y está en el ámbito de responsabilidad de cada uno".

En cuanto a la reciente entrada de la UCO en Ferraz y las investigaciones que atañen al PSOE, Montero asegura que "estoy deseando conocer qué contiene el sumario", a la vez que ha apuntado a filtraciones interesadas: "Es de justicia que se investigue quién está filtrando de forma interesada" el contenido del sumario. Montero ha recordado que Santos Cerdán y Leire Díaz ya fueron apartados del partido hace un año.

"Tranquila" con la SEPI

En el caso SEPI y su propia responsabilidad como ministra de Hacienda en el rescate de Plus Ultra, ha manifestado sentirse "absolutamente tranquila" y que el expediente del rescate "ya fue archivado" y "se ha visto por arriba y por abajo".

La secretaria general del PSOE-A respeta pero no comparte la opinión del presidente de Honor Rafael Escuredo, quien ha pedido un congreso extraordinario para "renovar" el partido. Tampoco se alinea con las voces que piden desligar las convocatorias general y municipal en 2027 y evitar así un 'superdomingo'.

"A quien le corresponde la convocatoria electoral es al presidente Sánchez y estoy convencida de que convocará cuando crea que es mejor para nuestro país", ha concluido.