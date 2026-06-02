La Junta de Andalucía abre este martes el plazo para solicitar las ayudas a las víctimas andaluzas del accidente de Adamuz

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía ha abierto el plazo para solicitar ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero. Las ayudas podrán ser solicitadas por heridos y familiares de fallecidos residentes en Andalucía, con una dotación máxima de 1,5 millones de euros. Las compensaciones varían según la gravedad de las lesiones, desde 16.828 euros para los casos más graves hasta 481 euros para heridas leves; los familiares de fallecidos recibirán 14.424 euros. Estas ayudas estarán exentas de IRPF autonómico y son compatibles con las estatales, tramitándose en un pago único y con procedimientos agilizados para las víctimas reconocidas oficialmente.

Las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) podrán solicitar a partir de este martes y durante los próximos tres meses las ayudas aprobadas por el Consejo de Gobierno el pasado 12 de mayo.

Estas ayudas económicas, que fueron ratificadas el día 22 en el Parlamento de Andalucía con la unanimidad de todos los grupos políticos, podrán ser solicitadas por las víctimas tras publicarse este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria.

La concesión de estas ayudas fue propuesta por el Comisionado creado por el Gobierno andaluz para el seguimiento y apoyo a las personas afectadas por el accidente ferroviario de Adamuz, al considerar necesario complementar las medidas de apoyo económico del Estado con las que son compatibles.

Podrán acogerse a estas ayudas las personas que resultaron heridas en el accidente, así como los familiares de las víctimas mortales que sean considerados como beneficiarios en conformidad con la normativa estatal sobre asistencia a víctimas de accidentes ferroviarios.

Como requisito indispensable, los solicitantes deberán ostentar la condición política de residencia en Andalucía en la fecha en que se produjo el fatal accidente.

Entre ellos figuran cónyuges o parejas de hecho, hijos, progenitores, ascendientes y hermanos, siguiendo el orden de prelación establecido en la convocatoria. La convocatoria de estas compensaciones cuenta con una dotación máxima de 1,5 millones de euros.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública será la encargada de tramitar y resolver los expedientes. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de dos meses desde la entrada de la solicitud en el registro correspondiente.

Exentas de IRPF autonómico

Las cuantías de las ayudas previstas para las personas que sufrieron lesiones físicas en el siniestro oscilan entre 16.828 euros y 481 euros, mientras que las familias de los fallecidos percibirán 14.424 euros, según las cifras ofrecidas por la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

La resolución establece catorce categorías de lesiones, con importes decrecientes según la gravedad de los daños sufridos por las víctimas.

La mayor cantidad ha sido establecida como lesión de Categoría 1, es decir, la condición más grave, quedando fijada en 16.828€ por cada persona que se pueda acoger a esta situación. Por cada persona que perdió la vida en el accidente, la Junta abonará 14.424 euros.

La prestación más baja, se establece en 481 euros, que se abonará a aquellas víctimas del siniestro, que tan solo tuvieron heridas leves.

Todas estas ayudas, desde la cantidad más alta a la más baja, estarán exentas de tributar en el tramo autonómico del IRPF y se abonarán en un pago único.

Al ser unas compensaciones compatibles con las estatales y, con el fin de agilizar al máximo los trámites con la intención de que las víctimas puedan recibir la prestación lo antes posible, aquellas reconocidas como tales por el Gobierno de España no tendrán que aportar de nuevo la documentación.