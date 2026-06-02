Fallece el consejero andaluz de Universidad José Carlos Gómez Villamandos a los 63 años víctima de un cáncer

Las claves

Las claves Generado con IA Fallece a los 63 años José Carlos Gómez Villamandos, consejero andaluz de Universidad, víctima de un cáncer. Fue rector de la Universidad de Córdoba entre 2014 y 2022 y presidente de la CRUE desde 2019. En las últimas elecciones andaluzas, concurrió como número siete en la lista del PP por Córdoba, sin obtener escaño. Destacó por su labor académica y su implicación en la mejora docente y la investigación universitaria.

El actual consejero andaluz de Universidad, Investigación e Innovación en funciones, José Carlos Gómez Villamandos, ha fallecido este martes en Córdoba a los 63 años de edad víctima de un cáncer.

Catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, Gómez Villamandos concurrió en las pasadas elecciones andaluzas del 17 de mayo en el puesto número siete de la lista del PP por Córdoba, por lo que no obtuvo plaza de diputado electo, ya que el PP se quedó con seis escaños por dicha circunscripción.

Además, Villamandos fue también elegido rector de la Universidad de Córdoba en mayo de 2014, responsabilidad que ocupó hasta mayo de 2022 poco antes de formar parte del Gobierno de Juanma Moreno. Además, en 2019 fue nombrado presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Juanma Moreno ha sido uno de los primeros en dar su pésame en las redes sociales.

"Tenemos el corazón roto. Hoy se nos ha ido José Carlos Gómez Villamandos, una gran persona, un hombre bueno, inteligente y trabajador, inmensamente generoso, que dedicó su vida a la Universidad".

"Te vamos a echar mucho de menos. Gracias por todo, consejero, compañero y amigo", asegura el presidente en funciones en el mismo mensaje.

Tenemos el corazón roto. Hoy se nos ha ido José Carlos Gómez Villamandos, una gran persona, un hombre bueno, inteligente y trabajador, inmensamente generoso, que dedicó su vida a la Universidad. Te vamos a echar mucho de menos. Gracias por todo, consejero, compañero y amigo. pic.twitter.com/VbyJXmKdzV — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 2, 2026

Gómez Villamandos era diplomado también en Alta Dirección de Universidades, y ha participado y dirigido proyectos de innovación y mejora docente y es coordinador del Programa de Doctorado de Medicina y Sanidad Animal, con mención de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia, según se recoge en su biografía publicada en la web de la Junta de Andalucía.

Consejero desde el año 2022 en el Gobierno de Juanma Moreno, era también académico correspondiente de las Reales Academias de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental y de Andalucía Oriental.