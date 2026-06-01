Un muerto y un herido grave tras un accidente entre un coche y dos motos en Roquetas de Mar

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Las claves Generado con IA Una persona falleció y otra resultó herida grave en un accidente de tráfico en Roquetas de Mar, Almería. El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas en el kilómetro 3 de la A-1051, carretera de Alicún. En el siniestro se vieron implicados un coche y dos motocicletas. La persona herida fue trasladada al Hospital Torrecárdenas debido a la gravedad de sus lesiones.

Una persona ha muerto este lunes y otra ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido en Roquetas de Mar, en la provincia de Almería.

Así lo confirman desde el servicio de emergencias 1-1-2, organismo desde el que precisan que alrededor de las 18:00 horas se ha recibido un aviso alertando de una colisión en la que se habían visto implicadas un turismo y dos motocicletas.

El siniestro se ha localizado a la altura del kilómetro 3 de la A-1051, carretera de Alicún y se ha saldado con varias personas heridas.

Rápidamente, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a mantenimiento de la vía.

Los servicios sanitarios han confirmado el fallecimiento en el siniestro de una persona, de la que no han trascendido más datos. Además, otra persona ha sido evacuada al Hospital Torrecárdenas ante la gravedad de las heridas que presentaba, según han informado fuentes sanitarias.