Montero reaparece en redes para lamentar la muerte de Josefina Molina y para felicitar al nuevo dirigente de las JJSS

María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, en una reunión de la Ejecutiva Regional. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero reaparece en redes sociales tras dos semanas de ausencia para felicitar al nuevo secretario de Organización de las Juventudes Socialistas, Santiago Limón. Montero también lamenta públicamente la muerte de la directora de cine andaluza Josefina Molina, una de las pioneras del cine español. La socialista aún debe renunciar a su acta en el Congreso para recoger la de parlamentaria autonómica en Andalucía antes del 11 de junio. El PP critica que Montero mantenga el aforamiento nacional y señala que otros diputados, como Ignacio Romaní (PP), también deben resolver la incompatibilidad de cargos.

María Jesús Montero ha reaparecido en redes sociales dos semanas después de que desapareciera de la esfera pública tras dejar al PSOE-A con el peor resultado en unas elecciones autonómicas tras los 28 diputados cosechados por la exministra en los comicios del pasado 17M.

Montero ha regresado a la esfera pública, aunque de momento tan solo en X, ya que sigue sin dejarse ver después de que el 18 de mayo, al día siguiente de la derrota electoral, saliera por la puerta de atrás de la sede de los socialistas andaluces, sin comparecer ante los medios y con rostro desencajado.

En su última comparecencia, la exministra Montero se limitó a asumir el 'mal resultado', admitiendo que "tomaban nota" del mismo, a la vez que admitía que los resultados "no eran buenos" y que les colocaban en la oposición durante cuatro años más.

En esta ocasión, Montero ha roto su silencio para felicitar al nuevo secretario de Organización de las Juventudes Socialistas (JJSS), Santiago Limón, que ha sido designado en el 27º Congreso Federal de esta organización política juvenil afín al PSOE, celebrado este fin de semana en Madrid.

La dirigente socialista ha destacado en su perfil de la red social X el hecho de que el nuevo dirigente del movimiento juvenil socialista, nacido en la localidad sevillana de Villanueva del Ariscal, sea andaluz y le ha dado la enhorabuena por haber sido elegido por los afiliados a la asociación juvenil.

¡Enhorabuena, @SantiLiCer! 🌹 Talento andaluz al frente de la Secretaría de Organización de las @JSE_ORG.



Tu trayectoria municipalista, tu compromiso y tu acento van a ser clave para seguir construyendo un presente lleno de oportunidades para la juventud de este país.… — María Jesús Montero (@mjmonteroc) May 31, 2026

"Talento andaluz al frente de la Secretaría de Organización de las Juventudes Socialistas", señaló Montero al inicio del texto.

A la vez que resume la figura de Limón, destacando su historial político, pese a tener tan solo 29 años: "tu trayectoria municipalista, tu compromiso y tu acento van a ser clave para seguir construyendo un presente lleno de oportunidades para la juventud de este país", explica.

Sin mención a la actualidad

Montero se ha limitado a felicitar al nuevo encargado de dirigir la asociación juvenil de los socialistas, aunque se ha ceñido a este tema, sin hacer mención a ningún otro asunto de actualidad, en un momento complicado para su formación, acechada por los casos de corrupción.

Hasta el momento, ha guardado silencio sobre los escándalos que rodean al PSOE, pese a haber sido una de las figuras más destacadas del Ejecutivo de Sánchez, llegando a ocupar uno de los cargos de vicepresidencia, además de Ministra de Sanidad y de Hacienda.

Por su parte, el PSOE de Andalucía también ha exigido al presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, que “deje de estar escondido” y que se ponga ya a trabajar en la mejora de las condiciones laborales de la ayuda a domicilio.

La vicesecretaria general de los socialistas andaluces y diputada por Huelva, María Márquez, ha reivindicado este servicio como “un derecho y no un negocio”, respaldando las demandas de las trabajadoras y ha exigido al Gobierno en funciones medidas para acabar con las interminables listas de espera de la dependencia.

El mensaje sobre Limón no ha sido el único que ha emitido durante este fin de semana. Este sábado lamentó la muerte de la directora de cine andaluza, Josefina Molina, una de las pioneras del cine español, a los 89 años.

Recogida del acta

Montero aún tiene pendiente una serie de trámites necesarios para convertirse en parlamentaria autonómica.

En primer lugar, debe renunciar al acta de diputada del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, para posteriormente, recoger su acta como parlamentaria electa en Andalucía, siendo el 11 de junio la fecha límite, al coincidir con el día previsto para la sesión constituyente de la Cámara regional.

De hecho, todos los diputados electos por la provincia de Almería, ya han recogido su acta esta mañana, en un acto celebrado en la Audiencia Provincial.

EL ESPAÑOL ha contactado con el equipo de la líder de los socialistas andaluces, aunque no han detallado la fecha en la que finalmente recogerá su acta de diputada autonómica.

De este modo, Montero, que durante la campaña decidió mantener su escaño en el Congreso, deberá formalizar con anterioridad su renuncia en las Cortes Generales antes de este pleno.

A tan solo diez días, todavía se desconoce cuál será la fecha elegida por Montero para dar el paso de renunciar al escaño en el Congreso, si como aseguró en campaña, se termina quedando como líder de la oposición en Andalucía.

Desde el PP, en declaraciones del portavoz parlamentario en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, han sostenido que Montero "prefiere mantener el aforamiento" que otorga ser diputado nacional, antes que el que le proporcionaría ser parlamentaria autonómica, ya que sostienen "son dos aforamientos distintos".

La candidata socialista no es la única diputada electa afectada por esta incompatibilidad de cargos. Según ha confirmado el Parlamento andaluz, también deberá resolver la misma incompatibilidad Ignacio Romaní, diputado electo del PP por Cádiz y tercero en la lista de los populares por esa provincia.

Romaní también ocupa actualmente un escaño en el Congreso, por lo que tendrá que dejarlo si quiere tomar posesión como parlamentario andaluz.