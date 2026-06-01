El apoyo a Sánchez se agrieta entre los más fieles socialistas andaluces: Escuredo pide un "congreso extraordinario"

El presidente de Honor del PSOE-A, Rafael Escuredo, y María Jesús Montero en un acto en diciembre de 2025

Las claves

Las claves Generado con IA Rafael Escuredo, primer presidente de la Junta de Andalucía y presidente de Honor del PSOE andaluz, pide un congreso extraordinario para renovar el partido. Escuredo, hasta ahora firme defensor de Pedro Sánchez, considera necesaria una nueva dirección en el PSOE tras los malos resultados en Andalucía. Varios alcaldes socialistas de Cádiz rechazan la posible coincidencia de elecciones municipales y generales en mayo de 2027. Militantes y colectivos del PSOE-A, como 'Hacer Más PSOE', exigen una renovación en la Ejecutiva regional tras la derrota electoral.

Las voces que claman por una renovación en el PSOE no dejan de crecer y ya surgen entre los activos más fieles a Pedro Sánchez dentro del socialismo andaluz.

El último en sumarse ha sido Rafael Escuredo, el primer presidente de la Junta de Andalucía, quien ha defendido a capa y espada al presidente del Gobierno estos años.

Escuredo, que es presidente de Honor del PSOE andaluz, se ha manifestado en la red social 'X' a favor de "la convocatoria de un Congreso extraordinario del partido para revitalizarlo, renovar responsables y establecer una nueva dirección".

El histórico socialista lo cree "necesario" a pesar de que, matiza, "yo apoyo a Pedro Sánchez". Escuredo ha llegado a criticar a Felipe González por su postura contra el actual presidente del Gobierno.

Yo apoyo a Pedro Sánchez, pero creo necesario la convocatoria de un Congreso extraordinario del partido para revitalizarlo, renovar responsables y establecer una nueva dirección. — Rafael Escuredo Rodriguez (@fuentedelrey) June 1, 2026

El pasado 29 de mayo escribía en la mencionada red social contra el "egocentrismo de Felipe, fruto de mirarse al espejo tantas veces como de sentirse el más listo de la clase. Lástima que eso le haya llevado a ser la sombra de la persona que fue.

También ha cargado contra el activo más crítico del actual PSOE, Emiliano García-Page, a quien acusa de ejercer "ante representantes del ejército, jueces, fiscales, y gente del PP como el genuino defensor de todos ellos, en detrimento de la gente que lucha a diario por llegar a fin de mes".

Ahora, sin embargo, Escuredo, que obtuvo en las primeras elecciones autonómicas de 1982 66 escaños para el PSOE andaluz —su 'cielo' electoral—, no duda en pedir una reflexión interna y una renovación dos semanas después de los desastrosos resultado en Andalucía, con 28 escaños para María Jesús Montero, y tras los casos de Zapatero y la entrada de la UCO en Ferraz.

Tras las elecciones del 17-M, Escuredo ya escribió que "el PSOE-A necesita imperiosamente a la gente joven para removerse y ganar". "Demorarlo es perder el tiempo", añadía entonces.

Alcaldes incómodos con el 'superdomingo'

La incomodidad con los resultados electorales en Andalucía e incluso con la Ejecutiva nacional y la posibilidad de un 'superdomingo' en mayo de 2027 con municipales y generales ha hecho que varios socialistas se manifiesten de maneras más o menos tajantes.

Varios alcaldes con mayoría absoluta en municipios de Cádiz —San Fernando, Rota y Vejer— han levantado la voz para posicionarse contra la coincidencia de los comicios locales con los generales.

Además, dentro de la militancia del PSOE-A han surgido voces críticas con María Jesús Montero, denunciando los malos resultados en Andalucía y pidiendo una renovación también de la Ejecutiva regional. Es el caso del colectivo 'Hacer Más PSOE'.