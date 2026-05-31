De la calma del PP a las prisas de Vox: la negociación para la Junta entra en fase decisiva tras dos semanas de 'contacto 0'

El presidente de la Junta ahora en funciones, Juanma Moreno, durante la investidura de 2022 Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA PP y Vox siguen sin establecer contactos dos semanas después de las elecciones andaluzas, pese a que la investidura de Juanma Moreno entra en fase decisiva. El PP muestra calma y asegura tener tiempo hasta el 11 de junio, mientras que Vox insiste en la urgencia y pide avances inmediatos en la negociación. El modelo de gobierno en Sevilla, donde el PP gobierna con apoyo externo de Vox, podría servir de referencia para un posible pacto en Andalucía. La izquierda andaluza y Vox critican la falta de acción del PP, mientras que el futuro de la Junta depende de si Vox entra en el gobierno o apoya desde fuera.

Entre las elecciones del 17 de mayo y la constitución del Parlamento andaluz, fijada para el 11 de junio, median tres semanas y media. De ese plazo, ya se han consumido dos semanas sin que haya trascendido contacto alguno entre PP-A y Vox.

La que será la tercera investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía entra esta semana en una fase decisiva. Los partidos negociarán los términos de un acuerdo en el que habrá que hilar fino para que todos se den por satisfechos.

Aunque el presidente en funciones insistió durante la campaña en tener la "mayoría suficiente" para evitar procesos dilatados como el de la investidura de María Guardiola, cuyo acuerdo con Vox se cerró a los seis meses de las elecciones, el PP-A, una vez pasado el 17-M, ha adoptado una postura de calma y contención.

Los populares creen que "hay tiempo" y no quieren mostrar ansiedad: "No veo que haya tanta urgencia porque hasta el día 11 del mes que viene no se constituye el Parlamento", en palabras del portavoz del grupo parlamentario del PP-A Toni Valero.

Es el tono que repiten los activos populares estos días. "La única fecha límite es el 11 de junio", señaló Carolina España al término del Consejo de Gobierno. La portavoz del Ejecutivo andaluz confirmó el miércoles pasado que "no ha habido ningún contacto tras las elecciones", aunque asumió que "no tardarán mucho en arrancar".

Frente a la calma exhibida por los de Juanma Moreno, Vox ha adoptado un papel apremiante. El portavoz de Vox Manuel Gavira ya señaló en la semana posterior a las elecciones que es Moreno quien "tiene que dar el paso al frente" para comunicarse.

Esta última semana, Gavira, que no ha parado de recordar que el PP sigue sin haberle contactado, reprochaba al candidato a la reelección que habían pasado ya "once días" sin "ningún contacto".

Para el PP, "hay tiempo", al menos hasta el 11 de junio, mientras que para Vox "no hay un segundo que perder". Ambos partidos juegan con la agenda y las expectativas, libran una suerte de 'guerra psicológica' que ha tenido otro escenario inesperado: el Ayuntamiento de Sevilla.

En torno a la 'vía Sanz'

La formación de Abascal en el Consistorio llevó al Pleno municipal de este jueves una moción para debatir sobre la implementación de medidas de "prioridad nacional" en Sevilla. Era una oportunidad de poner las cartas boca arriba con una de las 'prioridades', nunca mejor dicho, de Vox en las negociaciones andaluzas.

El PP sevillano votó en contra junto al resto de grupos, dejando solo a Vox. "Esta no es nuestra prioridad nacional", defendió el delegado de Hacienda, Juan Bueno. Cabe recordar que el PP gobierna en la ciudad con el apoyo externo de Vox. Un modelo, la "vía Sanz", que podría servir de inspiración para los pactos en la región.

Manuel Gavira apunta a Extremadura y Aragón como patrón de lo que quiere para Andalucía: prioridad nacional, con atención a la lucha contra la "inmigración masiva", ayudas al campo y bajadas de impuestos.

La izquierda andaluza se suma a Vox en los apremios al PP-A. Tanto para el PSOE-A como para Adelante Andalucía y Por Andalucía, Moreno está "perdiendo tiempo" y ambos partidos están llevando a cabo un juego pese a que está claro, dicen, acabarán pactando.

Fernando López Gil, secretario de Comunicación Política de los socialistas andaluces ha lamentado la "inacción" de Moreno frente a las "prisas" que, mantiene, tiene Andalucía para resolver sus problemas. Los socialistas consideran que el presidente está "desaparecido".

Una opinión que desde el PP-A vierten sobre María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A y futura líder de la oposición cuando tome posesión del escaño en el Parlamento. Montero no aparece en actos públicos desde el 18 de mayo, el día después de las elecciones, cuando presidió el Comité Ejecutivo federal.

Tres fechas de junio

López Gil, que está llevando el peso de la portavocía, ha negado que Montero esté "desaparecida" y asegura que está llevando a cabo una "intensa agenda interna fuera de los focos". El secretario anunció que en los "próximos días" reaparecería.

Además de bosquejarse las opciones para el futuro gobierno andaluz, con la duda aún pendiente de si Vox entrará en la Junta o permitirá que Moreno gobierne en solitario con su apoyo, esta semana entrante se negociará la configuración del propio Parlamento, de la Mesa de la Cámara.

Si no hay investidura el mismo 11, quedarán otras dos fechas por delante en junio: 26 y 28. En caso de que Juanma Moreno no salga como presidente de la Junta antes de las vacaciones, los partidos tendrán que acordar antes del 26 de septiembre si no quieren repetición electoral. Una posibilidad bastante remota.