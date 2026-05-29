El sur empresarial de España saca músculo en Madrid en la VII edición de los Premios PEC organizados por CESUR

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 300 líderes empresariales del sur de España participaron en la VII edición de los Premios PEC organizados por CESUR en Madrid. MIGASA fue reconocida como Mejor Empresa Embajadora del Sur de España por su proyección internacional y compromiso con la sostenibilidad. Airbus recibió el premio a la empresa que más apuesta por el sur, manteniendo más de 3.500 empleos en Andalucía y abriendo un nuevo centro en Sevilla. La Casa de las Carcasas y la deportista Carolina Marín también fueron galardonadas por su impacto internacional y su influencia desde el sur de España.

El tejido empresarial del sur de España volvió a exhibir músculo en Madrid. Más de 300 presidentes y directivos de compañías nacionales, andaluzas y extremeñas participaron este jueves en la VII edición de los Premios Empresariales del Sur de España (PEC), organizados por la asociación de Empresarios del Sur de España (CESUR).

El evento tuvo lugar en el auditorio de Mutua Madrileña y fue presentado por la periodista gaditana Sandra Golpe. La cita sirvió para reivindicar el papel económico, innovador y social de las empresas del sur del país, así como para reconocer a compañías y personalidades que han contribuido a proyectar la imagen de Andalucía y Extremadura dentro y fuera de España.

Durante la gala participaron representantes políticos y empresariales de primer nivel, entre ellos el presidente del Senado, Pedro Rollán, así como responsables de las juntas de Andalucía y Extremadura como Abel Bautista, vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencia de la Junta de Extremadura; Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en funciones.

El presidente de CESUR, José Manuel González, subrayó que estos premios representan “una oportunidad para mostrar la fuerza y el empuje del tejido empresarial del sur de España a todo el territorio nacional”.

Entre los galardonados de esta edición destacó MIGASA, reconocida como Mejor Empresa Embajadora del Sur de España

La compañía sevillana, líder del sector agroalimentario y principal exportador de aceite español, recibió el premio por su proyección internacional y su apuesta por la sostenibilidad. Su presidente, Antonio Gallego, recogió el galardón en una ceremonia marcada por la presencia institucional y empresarial.

El premio al Mejor Directivo Embajador del Sur de España recayó en AERTEC a través de su fundador y consejero delegado, Antonio Gómez-Guillamón.

Ingeniero aeronáutico y emprendedor pionero en el sector aeroespacial andaluz, Gómez-Guillamón ha impulsado la expansión internacional de la compañía y el desarrollo del ecosistema tecnológico en Andalucía.

Por su parte, Airbus fue reconocida como la empresa que más apuesta por el sur de España.

La multinacional aeroespacial mantiene más de 3.500 empleos en Andalucía y recientemente anunció un nuevo centro de conversión del avión cisterna A330 MRTT en Sevilla, reforzando así su compromiso industrial con la comunidad. Francisco Javier Sánchez Segura, su presidente, fue quien recogió el premio.

La categoría de Mejor Iniciativa Emprendedora del Sur de España distinguió a La Casa de las Carcasas, multinacional extremeña especializada en accesorios tecnológicos que ya cuenta con más de 1.100 tiendas y presencia en 13 países.

Su fundador y CEO, Ismael Villalobos, recogió un reconocimiento que pone en valor la capacidad de crecimiento internacional surgida desde Extremadura.

El apartado más simbólico de la noche recayó en la deportista Carolina Marín, premiada como Mejor Embajadora Universal del Sur de España.

La campeona olímpica y triple campeona del mundo fue reconocida por una trayectoria que la ha convertido en una de las figuras más influyentes del deporte español contemporáneo.

Los Premios PEC se han consolidado en los últimos años como uno de los principales escaparates empresariales del sur peninsular. En ediciones anteriores han sido reconocidas compañías como Cosentino, Telefónica o Heineken, además de personalidades como Antonio Banderas, Raphael y Felipe González.

CESUR agrupa actualmente a más de 260 empresas andaluzas y extremeñas y representa cerca del 30 % del PIB andaluz, consolidándose como una de las mayores asociaciones empresariales del país.