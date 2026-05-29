Muere un motorista de 36 años tras atropellar a un peatón en Ogíjares (Granada)

Las claves

Las claves Generado con IA Un motorista de 36 años ha fallecido tras atropellar a un peatón en Ogíjares (Granada). El accidente ocurrió a última hora del jueves en la carretera de Armilla, cerca del cruce con la calle Caño Cerecillo. El peatón, un hombre de 24 años, resultó herido y fue trasladado al hospital Clínico San Cecilio. Al lugar acudieron servicios de emergencias, Guardia Civil y Policía Local tras recibir el aviso de varios testigos.

Un motorista de 36 años ha muerto y un peatón ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico en Ogíjares (Granada).

Así lo confirma el servicio 1-1-2 Andalucía, desde el que precisan que el siniestro mortal ocurrió a última hora de ayer jueves.

Poco antes de la medianoche, señalan, varios testigos llamaron al 1-1-2 para indicar que una moto había atropellado a un peatón en la carretera de Armilla, a la altura del cruce con la calle Caño Cerecillo, y que ambos implicados estaban heridos.

Ante la gravedad de los hechos, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a Policía Local.

Fuentes sanitarias y policiales han confirmado que, como consecuencia del suceso, el motorista, de 36 años, falleció en el lugar tras recibir asistencia y que el peatón, un varón de 24 años, resultó herido y fue evacuado al hospital Clínico San Cecilio.