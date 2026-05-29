La licencia del Algarrobico queda anulada tras 23 años y los ecologistas urgen al Gobierno a que "entren las máquinas"

Las claves

Las claves Generado con IA El Consejo Consultivo de Andalucía ha anulado la licencia de obras del hotel El Algarrobico, concedida en 2003, tras más de dos décadas de polémica. La anulación se basa en que la licencia contravenía el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 1994 y la servidumbre de costas al invadir el dominio público marítimo-terrestre. El Ayuntamiento de Carboneras llevará al Pleno la sentencia y abrirá un procedimiento para determinar si la constructora Azata del Sol debe ser indemnizada, como reclama 44,5 millones de euros. Greenpeace ha celebrado la decisión y urge a iniciar la demolición del hotel, recordando que el Estado debe encargarse del derribo y la Junta de Andalucía de la restauración ambiental.

La licencia de obras del hotel El Algarrobico, concedida en 2003, queda anulada más de dos décadas después. El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dictaminado favorablemente la propuesta de resolución del procedimiento del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) para anular el acuerdo con la empresa Azata del Sol.

El órgano consultivo, en una resolución vinculante del 22 de mayo, valida la "nulidad de pleno derecho" propugnada por el Consistorio en cumplimiento de la sentencia del TSJA de julio de 2021.

El CCA asume que la licencia contravenía el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994, que prohíbe la construcción en suelo no urbanizable protegido y afecta a la servidumbre de costas al invadir la distancia mínima de 100 metros del deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

El Ayuntamiento de Carboneras elevará al Pleno la sentencia para declarar de facto la ilegalidad de la licencia. Asimismo, abrirá procedimiento para determinar 'a posteriori' si la constructora tiene derecho a indemnización. Azata del Sol viene reclamando 44,5 millones de euros.

Greenpeace ha celebrado como una "victoria" este paso y considera que "ya no quedan más excusas" para dilatar el derribo de este edificio en pleno parque de Cabo de Gata. "Hoy celebramos mucho más que la anulación de un permiso de obras; celebramos el fin de la impunidad en nuestras costas", ha dicho la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña.

Para el coordinador de Greenpeace Andalucía, Luis Berraquero, "es hora de que entren las máquinas y que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar recupere lo que nunca debieron arrebatarle. El dictamen no es una sugerencia, es el acta de defunción legal del hotel".

La organización recuerda que en el protocolo firmado en 2011 entre Gobierno central y Junta de Andalucía, el Estado se encarga de la demolición del hotel mientras que la Junta asume la restauración ambiental y la gestión de los residuos.