La Cámara de Cuentas abre expediente a un consejero del PSOE-A por asesorar a Begoña Gómez en su causa judicial

Las claves

Las claves Generado con IA La Cámara de Cuentas de Andalucía ha abierto un expediente a Antonio Manuel López, consejero propuesto por el PSOE-A, por posible incompatibilidad de funciones. López asesoró como perito a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en la causa judicial sobre supuestas irregularidades en la cátedra que dirigía. La defensa socialista considera la apertura del expediente una "cacería política" del PP y anuncia acciones legales contra el presidente del órgano fiscalizador. La Cámara de Cuentas defiende su independencia y rechaza que se vincule la actuación personal de López con la institución.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha decidido abrir un expediente al consejero de la cámara a propuesta del PSOE de Andalucía, Antonio Manuel López por posible "incompatibilidad" entre el cargo y una labor de asesoramiento externo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En concreto, el expediente contra el consejero socialista viene motivado, entre otras cuestiones, por "haber actuado como perito para la mujer del presidente Sánchez en la causa judicial sobre las supuestas irregularidades de la cátedra dirigida por Begoña Gómez.

López fue el encargado de elaborar un dictamen pericial aportado por la defensa de Begoña Gómez en el procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Este informe lo hizo mientras cobraba un sueldo público, de ahí la posible «incompatibilidad».

El nombre de Antonio Manuel López no es el de ningún desconocido del socialismo andaluz, sino que ha ocupado cargos de gran importancia, al haber sido presidente de la propia Cámara de Cuentas de Andalucía durante diez años (2011-2021), a la vez que concejal en el Ayuntamiento de Guadix (Granada).

Actualmente, López continúa siendo miembro de dicho órgano fiscalizador a propuesta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz.

La citada cámara andaluza de cuentas ha señalado que "pese a que las deliberaciones del Pleno tienen carácter reservado, es necesario, en este caso concreto y con el fin de evitar interpretaciones erróneas, informar sobre la aprobación en pleno de un procedimiento en tramitación relacionado con un consejero de la cámara", según se recoge en un comunicado de la institución.

La Cámara de Cuentas ha reiterado su independencia institucional, rechazando cualquier intento de vincular actuaciones de carácter estrictamente personal con la actividad del órgano, así como cualquier interpretación que pudiera comprometer la percepción de imparcialidad que debe presidir su actuación.

Cacería política según el PSOE

Por su parte, desde las filas de los socialistas andaluces no se han quedado callados, y han salido en tromba a criticar esta decisión de la Cámara de Cuentas, ya que consideran que es "una cacería política del PP".

El Secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE de Andalucía y diputado electo, Mario Jiménez, ha denunciado este viernes esta supuesta "cacería política" que los populares están llevando a cabo en la Cámara de Cuentas de Andalucía contra su consejero, al señalar que López no ha realizado ninguna actividad irregular.

A su vez, ha anunciado que llevarán a los tribunales el "comportamiento" del actual presidente del órgano fiscalizador, Manuel Alejandro Cardenete, que fue propuesto en su día por el PP, por posible incompatibilidad y presunta prevaricación administrativa.

Para el parlamentario socialista, estamos ante un episodio más de la "cacería política" efectuada por el PP de Andalucía a miembros del PSOE, además de lanzar una defensa de su compañero, al que asegura, tan solo se le está persiguiendo porque "un texto suyo" ha sido utilizado para la defensa de Begoña Gómez.

"Nos parece una vergüenza que el PP quiera utilizar las instituciones de la autonomía andaluza en beneficio propio, alterando las reglas de funcionamiento de las mismas y planteando un supuesto régimen de incompatibilidades que el señor López va a demostrar que efectivamente no es así", ha señalado.