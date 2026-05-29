Alcaldes socialistas andaluces rompen la 'ley del silencio' y rechazan que Sánchez opte por un 'superdomingo' electoral

Mientras algunos alcaldes piden separar las fechas, la dirección del PSOE andaluz cierra filas con Ferraz y destaca la capacidad movilizadora de Pedro Sánchez.

La provincia de Cádiz ha sido la primera en manifestar su malestar, con alcaldes que lograron mayorías absolutas en 2023 temiendo perderlas si coinciden ambas citas electorales.

Los regidores de San Fernando, Rota y Vejer de la Frontera muestran su preocupación por el posible impacto negativo de la política nacional en los resultados locales.

Alcaldes socialistas andaluces rechazan que las elecciones municipales de 2027 coincidan con las generales, temiendo un 'superdomingo' electoral.

Crecen las voces dentro del socialismo andaluz que solicitan a Pedro Sánchez que las elecciones municipales de 2027 no coincidan con las generales.

Es su intento de evitar un superdomingo electoral en el que los regidores locales corren el riesgo de recibir un voto de castigo.

El temor de algunos alcaldes y cargos del PSOE de Andalucía es que los problemas judiciales a nivel nacional y el rechazo al presidente del Gobierno afecten a los candidatos municipales.

Además, estos problemas judiciales se producen en un contexto en el que los socialistas han cosechado el peor resultado electoral en toda su historia en Andalucía.

Ese resultado ha llevado a que el colectivo de militantes Hacer Más PSOE solicitara una "reflexión interna" sobre lo que calificaron como "unos resultados desastrosos".

En la región, los más implicados en este intento de generar presión hacia la Ejecutiva federal son los alcaldes y concejales gaditanos, cuya federación provincial ha sido la más difícil de controlar por parte de la secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero.

Cádiz fue la provincia que más dolores de cabeza causó a Montero a la hora de confeccionar las listas electorales, después de mantener un tenso enfrentamiento con la dirección provincial.

Alcaldes con mayoría absoluta

Ahora, Cádiz es la primera provincia en levantar la voz. Aunque sea de manera tímida o con sobrentendidos, los alcaldes de San Fernando, Rota y Vejer de la Frontera han manifestado su malestar con un eventual superdomingo.

El alcalde de Vejer de la Frontera (Cádiz), Antonio González, se ha limitado a pedir "que las generales no coincidan" con las municipales, en una entrevista realizada en Onda Cero.

Para el regidor, "cada proceso tiene su momento" y considera que las elecciones generales "no se pueden demorar mucho de finales de año".

En cualquier caso, González ve fundamental que "no se mezclen diferentes elementos en ayuntamientos donde gobierna el PSOE", como ya apuntó el alcalde de Jaén, Julio Millán, que alertó de la alta "incidencia" de la política nacional en el voto local.

Los tres ediles que se han manifestado en contra del superdomingo son alcaldes que gobiernan su municipio con mayoría absoluta, tras lograr un importante triunfo en las municipales celebradas en 2023.

Ahora, lo último que desean es que en sus comicios entren en juego otros aspectos que den al traste con esa mayoría.

Derrota en autonómicas

González ha incidido en esta idea: "Si de lo que se trata es de que mantengamos mayorías absolutas y gobernemos en ayuntamientos, no sé si será la mejor elección mantener un superdomingo. Yo no soy partidario de esa idea", explicó durante la entrevista.

Por su parte, el alcalde de Rota, Javier Ruiz, se pronunció esta semana con un mensaje en un tono similar: "Me conformo con que no sean en el mismo momento", afirmó.

La figura de mayor peso que se ha manifestado en esta línea es Patricia Cavada, alcaldesa del municipio gaditano de San Fernando con una abrumadora mayoría del 46% del voto y doblando en escaños al PP.

Para Cavada, "resulta complicado compatibilizar el debate nacional con los intereses estrictamente municipales, centrados en los proyectos locales, y las necesidades concretas de cada ciudad".

Por eso, advierte de que se hace "muy difícil" lograr una "convivencia equilibrada" entre ambas citas electorales.

Sánchez y la movilización del voto

Son las primeras voces que se salen de la ley del silencio que reina en el PSOE-A, donde nadie entra a juzgar en público la posibilidad barajada por Pedro Sánchez.

Los propios regidores gaditanos expresan sus temores mezclados con elogios al presidente.

El alcalde de Vejer destaca la capacidad de Sánchez de aglutinar el voto de la izquierda en la candidatura socialista, cuya participación en unas elecciones implica un aumento en la movilización del voto, según ha defendido.

"No hay duda que Pedro Sánchez es un valor y ha demostrado la capacidad de movilización a nivel nacional, pero no se pueden hacer coincidir unas elecciones municipales que nada tienen que ver con unas elecciones generales", aseguró.

Fue más allá en sus palabras, al afirmar que "quizás sería interesante no solo no mezclar elecciones, sino realizar también un compromiso de cara a los ciudadanos antes de que finalice este 2026 y haber convocado elecciones generales en todo el país".

El PSOE andaluz y el 'superdomingo'

Desde la directiva de los socialistas andaluces se cierra filas con Ferraz y se abunda en la idea de que Sánchez es el principal movilizador del voto.

Así se pronunció este martes el portavoz de la ejecutiva del PSOE-A, Fernando López Gil: "No hay nadie que mueva más al electorado socialista que el presidente Sánchez", insistió.

López Gil recordó además que, como primer teniente de alcalde de San Fernando, sus intereses también están en juego.

A él se le considera en buena medida el artífice de las mayorías absolutas de Cavada en la localidad gaditana, pero mientras la alcaldesa se permite mayor margen de expresión, López Gil se circunscribe al librillo de la calle San Vicente, la sede de los socialistas andaluces.