De la Cartuja-Pickman a EMAN Ingeniería: Sevilla acoge los Premios Andalucía de la Ingeniería y la Industria

Las claves

Las claves Generado con IA Sevilla acogió la entrega de los X Premios Andalucía de la Ingeniería y la Industria, organizados por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. El consejero Jorge Paradela destacó que el 30% de la economía andaluza en 2025 está relacionada con la industria, generando unos 60.000 empleos. Alfonso Corz Rodríguez y Rufino Parra Terrón recibieron el premio a la Trayectoria Profesional por su contribución en investigación, formación y modernización del sector energético. AMETEL fue reconocida por su crecimiento sostenido y empleo estable, mientras que EMAN Ingeniería y La Cartuja-Pickman fueron premiadas por su innovación y compromiso social e industrial.

Desde la Cartuja-Pickman a la ingeniería EMAN pasando por la trayectoria de Alfonso Corz Rodríguez. Sevilla acogió el pasado miércoles la entrega de los X Premios Andalucía de la Ingeniería y la Industria, organizados por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental (COIIAOC).

El acto tuvo lugar en el Centro de Actividades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Fundación MAS y contó con la participación del consejero de Industria, Energía y Minas en funciones de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela.

Estos galardones cumplen una década reconociendo la excelencia profesionalde ingenieros, empresas y entidades que contribuyen al desarrollo industrial de Andalucía y al progreso económico y social de la comunidad.

Durante su intervención, Jorge Paradela destacó el peso creciente de la industria en la economía andaluza.

"En 2025, el 30% de la economía andaluza ha estado relacionada con la industria, generando alrededor de 60.000 empleos. En los últimos cuatro años la industria ha crecido un 28,5%, cerca de un 7% de media anual”, señaló el consejero.

Además, Paradela atribuyó estos resultados “al talento de los profesionales andaluces y al impulso de políticas de planificación, agilidad administrativa e instrumentos de apoyo al crecimiento".

Por su parte, el decano del COIIAOC, Juan Carlos Durán, puso en valor la capacidad de la ingeniería andaluza y la proyección internacional de las empresas del sector.

Durán afirmó que "la ingeniería andaluza es de las más capacitadas del mundo”, a la vez que recordó la importancia estratégica de la industria y del suministro energético: "Sin industria no hay futuro, sin industria no hay progreso, pero sin energía eléctrica disponible no habrá crecimiento industrial".

Reconocimiento a trayectorias ejemplares

El Premio Andalucía a la Trayectoria Profesional en Ingeniería fue concedido ex aequo a Alfonso Corz Rodríguez y Rufino Parra Terrón.

Alfonso Corz Rodríguez, catedrático de las universidades de Cádiz y Málaga y fundador del Grupo de Investigación en Materiales Compuestos y del Calpe Institute of Technology, fue reconocido por su extensa trayectoria investigadora, académica y empresarial, así como por su compromiso con la formación y el impulso del talento joven.

Rufino Parra Terrón recibió el galardón por su destacada carrera en el sector energético y su papel en la modernización del sistema eléctrico español.

Su labor al frente de la Compañía Sevillana de Electricidad y posteriormente en el Grupo Endesa fue especialmente valorada por su capacidad de mediación y su responsabilidad social.

Empresas y emprendimiento con sello andaluz

El Premio Andalucía a la Empresa Industrial recayó en Andaluza de Montajes Eléctricos y Telefónicos, S.A. (AMETEL), compañía referente en servicios industriales y redes eléctricas y de comunicaciones.

El jurado destacó su crecimiento sostenido durante más de cuatro décadas, así como su apuesta por el empleo estable y la especialización técnica.

En la categoría de Joven Emprendedor en Ingeniería, el reconocimiento fue para Joaquín Mañes Izquierdo, CEO y cofundador de EMAN Ingeniería.

El premio pone en valor su visión de la ingeniería como herramienta de responsabilidad social y su apuesta por ofrecer oportunidades a jóvenes ingenieros andaluces.

La Cartuja-Pickman, ejemplo de reindustrialización

El Premio Andalucía a la Reindustrialización fue otorgado a La Cartuja de Sevilla-Pickman por su proceso de recuperación industrial y patrimonial.

El jurado destacó la combinación de tradición artesana e innovación industrial como fórmula para proyectar internacionalmente una marca histórica andaluza.

La décima edición de estos premios ha vuelto a poner de relieve el papel estratégico de la ingeniería y la industria como motores de desarrollo, innovación y empleo en Andalucía.