Cádiz retira los honores a Juan Carlos Aragón por "violencia machista", aunque la Fundación defiende que "rehízo su vida"

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Cádiz retira los honores a Juan Carlos Aragón tras conocerse una sentencia de 2010 que lo condenaba por violencia machista. La decisión se toma después de que la expareja de Aragón pidiera al Consistorio que no se le homenajeara en el Paseo de la Fama del Carnaval. La Fundación Juan Carlos Aragón defiende que el letrista cumplió su condena, superó su adicción y no volvió a delinquir. El Ayuntamiento también revertirá el cambio de nombre del colegio Andalucía, reafirmando su compromiso contra la violencia machista.

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprueba este jueves la retirada de los honores y distinciones al autor del Carnaval Juan Carlos Aragón después de que saliera a la luz pública una sentencia de 2010 que lo condenaba a un año y 11 meses de prisión por un delito de lesiones, otro de amenazas leves y una falta de vejaciones injustas.

El Grupo Municipal del PP, que gobierna con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Cádiz, presentó una propuesta de urgencia tras la "profunda conmoción" del caso, que saltó después de que la expareja de Aragón, Paqui Pino, contactara al Ayuntamiento para oponerse a la estrella en el Paseo de la Fama del Carnaval prevista para el domingo 24.

"Ante esta situación, el Ayuntamiento de Cádiz actuó, desde la responsabilidad institucional y en observancia del Reglamento Ético y de Buen Gobierno en vigor, parando el homenaje previsto, entendiendo que ninguna institución pública puede mirar hacia otro lado ante hechos de violencia machista de esta gravedad", señala el PP en su moción.

El Ayuntamiento retirará los honores y instará a revertir el cambio de nombre del colegio Andalucía, que pasó a llamarse Juan Carlos Aragón a instancias del Gobierno local de José María González 'Kichi'. Todo ello para "reafirmar el compromiso inequívoco del Ayuntamiento de Cádiz en la lucha contra la violencia machista y en la defensa de las víctimas".

Contra el "silenciamiento"

En un mensaje en clave al anterior equipo de Gobierno de Adelante, la moción del PP señala que "la violencia machista no puede ser minimizada, justificada ni silenciada y las instituciones tienen la obligación de estar siempre del lado de las víctimas, sin ambigüedades, sin silencios y sin justificaciones".

Frente a esta postura, la Fundación Juan Carlos Aragón, presidida por Luisa Tejonero, última esposa y viuda de Aragón, recuerda que el letrista "cumplió su condena, redimió su pena, se trató de su adicción y rehízo su vida".

La Fundación expresa su sorpresa de que la condena se dé a conocer 15 años después de dictada y 20 años después de los hechos juzgados. "Juan Carlos Aragón no volvió a cometer delito en su vida y la condena no debe ser perpetua para quien ya ha cumplido su pena con la ley y la sociedad", señala.