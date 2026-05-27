La Junta ve un "fin de ciclo" para Sánchez y pide "limpiar" España de los escándalos del PSOE "como ya ocurrió en Andalucía"

El Gobierno andaluz en funciones pide explicaciones a María Jesús Montero por la corrupción en la SEPI y el PSOE: "¿Qué sabía de todo esto?"

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Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía pide elecciones anticipadas y acusa al PSOE de corrupción, citando los recientes escándalos nacionales y el caso Zapatero. La portavoz Carolina España afirma que España necesita un cambio de gobierno similar al ocurrido en Andalucía en 2018 para "limpiar" el país. Se cuestiona el papel de María Jesús Montero en el 'caso SEPI' y su ausencia en actos públicos desde las elecciones del 17-M. La Junta reclama al Gobierno central una deuda de 1.583 millones de euros con Andalucía y prevé iniciar pronto negociaciones con Vox para formar gobierno.

Ante el 'caso Zapatero' y la reciente entrada de la UCO en Ferraz, la Junta de Andalucía aboga por una convocatoria inmediata de elecciones, aunque descree de la posibilidad de que un Pedro Sánchez "enrocado" adelante la fecha.

"Necesitamos parar a los gobiernos de corrupción del PSOE. Aquí ya los hemos sufrido en nuestras carnes y los andaluces pusieron pie en pared", ha asegurado, al término del Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta Carolina España.

Para España, "no podemos levantarnos cada día a golpe de escándalo, el clima cada vez se hace más irrespirable y va a ir a peor, por lo que es necesario un cambio de gobierno como el que ocurrió en Andalucía" en 2018. Un cambio, asegura, para "limpiar" el país de la corrupción socialista.

A pesar de ello y de los "momentos insostenibles e ingobernables" que vive el país, la Junta ve a Sánchez "enrocado en una huida permanente hacia adelante". "Entendemos que debe de darle la palabra a los ciudadanos porque este gobierno ya suena a fin de ciclo, no aguanta más y los españoles no se merecen este bochorno".

La portavoz tuvo palabras también para la futura líder de la oposición en el Parlamento andaluz que se constituirá el 11 de junio, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. España se preguntó "qué sabe de todo esto", y en particular del 'caso SEPI', como ministra de Hacienda que fue y como 'número 2' de Ferraz que sigue siendo en calidad de vicesecretaria general de la Ejecutiva nacional.

Montero no comparece en ningún acto público del PSOE andaluz desde el Comité Ejecutivo del día posterior a las elecciones del 17-M, donde no habló para los medios de comunicación. El PSOE-A defiende que no está "desaparecida" sino realizando "una intensa agenda interna" fuera de los focos. Para España, "debería dar explicaciones sobre lo que esta ocurriendo en el entorno de la SEPI y el PSOE".

Una deuda millonaria

La portavoz de la Junta ha insistido en que Andalucía necesita una gobierno de "mayoría solvente" del PP para hacer frente a este contexto convulso en España y a los "agravios" de Sánchez a la comunidad. España ha recordado que el Gobierno central adeuda 1.583 millones de euros a Andalucía. "Se daban más prisa en atender a Zapatero, ha ironizado, que en cumplir con Andalucía.

Respecto a las negociaciones con Vox para conformar el nuevo gobierno andaluz, ha apuntado a que los contactos aún no se han iniciado: "Está claro que tenemos una fecha límite que es la constitución del Parlamento, el 11 de junio, por tanto no tardarán mucho en iniciarse los contactos", ha concluido.