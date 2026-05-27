Cinco heridos por arma de fuego, dos "bastante graves", en un ajuste de cuentas entre clanes en Huelma (Jaén)

Las claves

Las claves Generado con IA Cinco personas han resultado heridas por arma de fuego, dos de ellas en estado grave, tras un ajuste de cuentas entre clanes rivales en Huelma (Jaén). El tiroteo ocurrió pasada la medianoche en la calle Rocabril, cuando miembros de un clan procedente de Almería abrieron fuego contra el clan de los Saúles. El suceso está relacionado con la muerte de un joven de 22 años en Adra (Almería) el año pasado, lo que ha intensificado la rivalidad entre los clanes Los Lateros y Los Saúles. Los atacantes huyeron y quemaron el vehículo usado en la fuga para borrar pruebas; la Guardia Civil mantiene un operativo para detener a los autores, algunos ya identificados.

Cinco personas heridas por arma de fuego, dos de ellas "bastante graves", es el balance provisional del ajuste de cuentas que han protagonizado en Huelma (Jaén) dos clanes rivales.

Según han confirmado fuentes de la investigación, todo ocurría pasadas las 12 de la noche cuando miembros de un clan, procedentes de Almería, llegaban hasta Huelma para supuestamente ajustar cuentas a los miembros del conocido como clan de los Saúles. El origen de todo, un homicidio ocurrido el año pasado en Adra (Almería).

El suceso ha tenido lugar en la calle Rocabril, cuando comenzaron a abrir fuego hacia las personas que se encontraban a las puertas de sus casas.

Tras dejar heridas a cinco personas, los miembros del clan procedentes de Almería se dieron a la fuga. La Guardia Civil mantiene un amplio operativo de búsqueda por las provincias de Granada, Jaén y Almería para detener a los autores del tiroteo, algunos de ellos ya identificados.

Los agentes de la Benemérita han localizado calcinado el vehículo en el que se dieron a la fuga los autores del tiroteo de esta pasada madrugada. Así lo ha indicado el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, quien ha confirmado la existencia de cinco heridos, dos "bastante graves".

El vehículo ha aparecido quemado en un intento de borrar cualquier tipo de huella que lleve a la identificación de los autores del tiroteo. Fernández ha indicado que la investigación "se está desarrollando con mucha rapidez".

Y ha explicado que el suceso parece estar relacionado por el enfrentamiento abierto entre dos clanes, Los Lateros y Los Saules, por el homicidio de un joven de 22 años en su vivienda de Puente del Río en Adra (Almería) el 2 de junio de 2025.

El subdelegado ha apuntado que tras hablar con la alcaldesa de Huelma, Ana María Guzmán, se ha acordado celebrar en "los próximos días" una junta local de seguridad para abordar lo ocurrido.

Sobre los autores, ha manifestado que "son varias personas las que han llegado, han atacado y han huido".