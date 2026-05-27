Andalucía se arma contra los incendios: estrena unidad pesada y reúne 43 aeronaves y casi 5.000 bomberos

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía ha reforzado su lucha contra incendios forestales con casi 5.000 bomberos, 43 aeronaves y dos nuevas unidades especializadas. El incendio en Marismillas, en el Parque Natural de Doñana, ha afectado a más de 300 hectáreas y se sospecha que pudo ser intencionado. Las fuertes lluvias invernales han generado abundante vegetación, incrementando el riesgo de incendios ante las altas temperaturas del verano. El Plan Infoca estará activo del 1 de junio al 15 de octubre, con una inversión superior a los 270 millones de euros y mejoras en maquinaria pesada y medios aéreos.

Los primeros incendios forestales de Andalucía ya se han empezado a registrar.

Este año, la comunidad dispone de dos unidades especializadas, casi 5.000 bomberos y 43 aeronaves para apagar los incendios forestales, entre otros medios.

El fin de semana pasado se originaron alrededor de una decena de fuegos en distintas partes del sur de España. De este a oeste.

Los bomberos del Infoca tuvieron que actuar en zonas de Almería, de Sevilla y de Huelva, siendo este último punto uno de los más preocupantes.

Un incendio declarado en Marismillas, en el corazón del Parque Natural de Doñana, ha afectado a más 300 hectáreas en una zona con "enorme valor ecológico" y "clave" para la biodiversidad. Las autoridades barajan que pueda ser "intencionado".

El fuerte viento ha estado dificultando la extinción de las llamas. Además, el terreno de la zona -con dunas y mucha vegetación- ha ralentizado las labores de los bomberos puesto que, tal y como indicó el consejero de de Emergencias, Presidencia y Sanidad, Antonio Sanz, acceder con maquinaria pesada es mucho más difícil.

Por este motivo, y teniendo en cuenta que el año pasado España 'ardió' prácticamente, la Junta de Andalucía se ha armado para combatir los incendios que se puedan dar de cara a verano. La administración prevé que la campaña sea "compleja".

Y es que cabe destacar que Andalucía viene de pasar un invierno confuertes y persistentes lluvias. Esto ha hecho que la flora sea mucho más frondosa, algo que, ligado a las altas temperaturas que la secan, crea el cóctel perfecto para generar una gran carga de combustible para el fuego.

El Gobierno regional en funciones activará el próximo 1 de junio el Plan Infoca. Este se extenderá hasta el 15 de octubre, una vez que haya pasado el periodo de riesgo por incendios forestales. En total, se han invertido más de 270 millones de euros.

Novedades

El paquete impulsado por la Consejería de Emergencias llega este año con diferentes novedades.

Se trata de la puesta en marcha de dos equipos especializados. Por una parte está la Unidad de Fuego Técnico y por otra la Unidad de Maquinaria Pesada. Además, de cara a los meses estivales dispondrá de 43 aeronaves -tres más que el año pasado- y casi 5.000 bomberos.

En lo que se refiere al área de la maquinaria, esta está compuesta por dos retroexcavadoras, ya operativas, dos góndolas y cabeza tractora, un tractor y todos sus complementos, así como 25 biotrituradoras.

Todos estos elementos se utilizarán en tareas donde hace falta mover tierra, abrir o ensanchar cortafuegos, retirar vegetación y restos y dejar el terreno en condiciones para frenar el avance del incendio.

Por su parte, la Unidad de Fuego Técnico se encarga de gestionar las llamas como una herramienta más.

Es decir, planifican dónde, cuándo y cómo usar fuego provocado por ellos mismos para que el incendio principal se vuelva más controlable. Se activa en situaciones donde el fuego controlado es una estrategia útil para proteger el perímetro y facilitar la labor de los medios de extinción.

Medios aéreos

En cuanto a los medios aéreos, la Junta cuenta este año con un total de 43 aeronaves, lo que supone un incremento de tres respecto a la campaña pasada.

La administración regional ha aportado 39 de ellas (25 helicópteros de diversas capacidades y 14 aviones), mientras que la empresa pública Enresa ha sumado un helicóptero y el Estado ha mandado dos helicópteros y un avión anfibio pesado.

El despliegue logístico del Infoca se apoya en 23 Centros de Defensa Forestal (Cedefo), once subcentros y tres bases de Brigadas de Refuerzo (Bricas).

La operatividad aérea está garantizada por diez pistas de aterrizaje (nueve de la Junta y una del Estado), reforzadas por tres pistas privadas adicionales. Asimismo, el dispositivo cuenta con 186 puntos de vigilancia estratégica y 88 tomas de agua para helicópteros distribuidas por el territorio.