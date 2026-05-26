María Jesús Montero, fuera de "foco": el PSOE-A defiende que no está "desaparecida" aunque no comparezca desde el 17-M

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero no comparece públicamente desde el 17 de mayo, tras los peores resultados históricos del PSOE-A. El portavoz socialista Fernando López Gil asegura que Montero sigue trabajando internamente y no está desaparecida. El peso de la portavocía del PSOE-A recae actualmente en López Gil y otros miembros del partido. Montero mantiene su escaño en el Congreso hasta el 11 de junio, cuando pasará al Parlamento andaluz para liderar la oposición.

La última vez que María Jesús Montero habló ante los medios de comunicación fue el pasado 17 de mayo, cuando compareció pasadas las 23:15 para reconocer que los resultados del PSOE-A, los peores de su historia con 28 escaños, no eran "buenos".

Al día siguiente, lunes 18, la secretaria general de los socialistas andaluces apareció pero no compareció en la sede de la calle San Vicente, en Sevilla. Montero presidió el Comité Ejecutivo regional que analizó los comicios y sacó conclusiones muy alejadas de la autocrítica, al menos hacia el exterior.

Montero aprovechó la rueda de prensa de su secretario de Comunicación Política, Fernando López Gil, para tomar una puerta trasera de la sede y evitar las cámaras, cosa que no logró del todo, ya que fue captada por La Sexta.

Desde entonces ha pasado más de una semana y la líder del PSOE-A no se ha dejado ver en ningún acto de partido ni comparecencia pública. El peso de la portavocía está recayendo en López Gil y en algunos otros miembros de las ejecutivas provinciales. Ellos son los encargados de valorar el curso (o no curso) de las negociaciones entre PP y Vox y los asuntos de actualidad.

López Gil ha asegurado este martes, a preguntas de los periodistas, que Montero no está "desaparecida" y que está desarrollando un "trabajo riguroso, serio y reposado dentro del partido pero un poco alejada de los titulares. Sigue con una agenda intensa en Andalucía, no desaparecida, trabajando internamente conmigo y el partido a diario".

El portavoz socialista considera que en estos momentos no corresponde a Montero estar en los focos: "Lo lógico es que, tras los resultados de las elecciones, a quien le corresponde tener el foco es al presidente de la Junta; ese sí está escondido y no nos dice qué es lo que va a ocurrir en Andalucía, que es lo importante".

El partido señala que en los "próximos días" la secretaria general del PSOE-A reaparecerá en alguna "acción pública".

Por el momento, Montero ostenta aún su escaño en el Congreso de los Diputados que soltará para sentarse en el Parlamento de Andalucía. La sesión constitutiva está agendada para el día 11 de junio. Desde ese momento, se formalizará su paso a líder de la oposición regional, aunque su futuro a largo plazo no está claro: "Voy partido a partido", ha declarado.