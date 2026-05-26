Feijóo: "Lo único que ha subido al mismo ritmo que el precio de la vivienda es la corrupción del sanchismo"

Alberto Núñez Feijóo, en rueda de prensa posterior a su visita a una promoción de viviendas en Sevilla Europa Press

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Las claves Generado con IA Feijóo vincula la crisis de la vivienda y el aumento de la corrupción al Gobierno de Pedro Sánchez. El líder del PP critica la política de vivienda de Sánchez y propone un plan para construir un millón de viviendas en una legislatura. Feijóo propone medidas como la "Hucha Hogar Joven" y una bajada de impuestos para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes. Destaca a Sevilla y Madrid como ejemplos de buena gestión en construcción de viviendas frente a la situación nacional.

Para Alberto Núñez Feijóo, tanto la crisis de la vivienda y la imposibilidad de emanciparse de los jóvenes como el incremento de los casos de corrupción tienen un nexo común: el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta mañana los ha vinculado en Sevilla: "Lo único que ha subido al mismo ritmo que el precio de la vivienda es la corrupción del sanchismo".

El presidente del PP ha visitado una promoción de 218 pisos en la zona de Palmas Altas de la capital hispalense y ha puesto al Ejecutivo local de José Luis Sanz, junto con el de la Comunidad de Madrid, como ejemplo de construcción frente a la "crisis sin precedentes" en materia de vivienda que vive el país con Sánchez en la Moncloa.

"Hace ocho años la vivienda era el problema número 16, ahora es el número 1, lamentablemente", ha señalado. Se debe, a su juicio, a la falta de construcción, a una ley de vivienda "ideologizada que disminuye la oferta y amplía la demanda" y a la "inquiokupación" propiciada por el Gobierno. Además, "el precio de la vivienda ha subido el doble que los salarios", ha lamentado. Una situación que estrangula la capacidad de los jóvenes para hipotecarse.

Para el presidente de los populares, "deberíamos estar hablando en España de la crisis de vivienda y la extinción de la clase media, de los problemas de los españoles". En cambio, dice, se acumulan los escándalos, las imputaciones: la última, la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Los españoles se preguntan cómo es posible que se haya degradado tanto la vida política del país".

Feijóo opina que "estamos en el periodo de mayor decadencia en 40 años" y que "lo grave" es que los españoles se acostumbren a ello y que España "aparezca ya como uno de los centros de corrupción mundial. Estamos perdiendo crédito internacional y reputación".

Frente a la política "nefasta" de vivienda de Sánchez, con quien "es imposible alquilar y comprar es un privilegio", el presidente del PP auspicia un plan de construcción de un millón de viviendas en una legislatura. Una ambiciosa partida que, además, supondría trabajo para 500.000 personas.

"Es posible hacerlo", ha insistido, y pone a Sevilla y Madrid como ejemplos, con niveles de construcción por encima de los del Gobierno para toda España, y facilidades para visados de obra y aligeramiento de trámites administrativos.

Una "hucha joven" para acceder a vivienda

Feijóo lamenta que sus iniciativas en el Congreso contra la ocupación y la modificación de la Ley del Suelo estén bloqueadas. Serán algunas de sus recetas contra la crisis de vivienda si llega al poder. También la provisión de una "Hucha Hogar Joven" y una bajada drástica de impuestos que facilite el acceso a los pisos a quienes más dificultades están teniendo.

"Las familias merecen que el Gobierno se ocupe más del IVA que de la UCO", ha añadido, recordando que vivimos una "situación de extraordinaria tristeza" en la política española. "Los españoles se están familiarizando con el Código Penal", señala, mientras promete revertir una situación en la que la agenda judicial prima sobre la agenda de los problemas de las familias.