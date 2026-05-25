La izquierda andalucista, señalada por "no actuar" ante el maltrato del mítico carnavalero Juan Carlos Aragón a su esposa

La exmujer del artista, fallecido en 2019, asegura que "todos sabían" en el Gobierno de José María González 'Kichi' que había sido condenado. El Ayuntamiento retirará los honores al letrista y pedirá responsabilidades al exalcalde gaditano por "no hacer caso a la víctima".

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Cádiz paralizó un homenaje a Juan Carlos Aragón tras recibir documentación que acreditaba su condena por maltrato a su pareja en 2010. La víctima denunció que el anterior equipo de Gobierno conocía la sentencia, pero no actuó y siguió rindiendo honores públicos al artista. El alcalde actual anunció la retirada de todos los honores a Aragón, incluido el renombramiento del colegio y la suspensión de la estrella en el Paseo de la Fama. El caso ha generado impacto en la izquierda gaditana y en figuras como José María González 'Kichi', que admitió la falta de acción ante la condena.

Un caso de violencia de género que atañe a la leyenda del Carnaval de Cádiz Juan Carlos Aragón, fallecido en 2019, sacude a la izquierda andalucista y a toda la capital gaditana.

El Ayuntamiento, encabezado por Bruno García (PP), paralizó un homenaje al artista que estaba previsto para este pasado domingo: una nueva estrella en el Paseo de la Fama del Carnaval. Lo hizo tras recibir documentación que acreditaba que Juan Carlos Aragón fue condenado en 2010 a un año y 11 meses de prisión por un delito de lesiones a su pareja de entonces, Paqui Pino. Los hechos sucedieron cinco años antes.

Pino aseguró en una entrevista este sábado en Diario de Cádiz que "todo el mundo lo sabía, incluido el anterior equipo de Gobierno y el director del colegio" que lleva el nombre del artista. "Sabían de los malos tratos, sabían de la sentencia, y no se hizo nada, y se ha seguido dándole homenajes, reconocimiento público, ganando dinero a costa de su nombre...", añade.

El caso ha impactado en el seno de Adelante Andalucía y en toda la izquierda gaditana, donde Aragón era un referente moral por sus letras en contra de las injusticias sociales e incluso el machismo. El exalcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', bajo cuyo mandato se renombró el colegio Andalucía para homenajear al compositor, reconoció en la red social 'X' que "Paqui tiene razón".

Teresa Rodríguez, fundadora de Adelante, solo se refirió al caso en clave: "Con lo bonito que era el nombre del colegio Andalucía". Mientras que el actual portavoz de la formación, José Ignacio García, se declaró "en shock y triste". "Me encanta el carnaval y se me ha caído un mito. Y bien caído está. Solo queda apoyar siempre a la víctima", añadió y recordó que "al menos en alguien que escribía letras con ese compromiso social, esto sí lo cambia todo.

El alcalde de Cádiz ha anunciado este lunes que el colegio será renombrado y se retirarán "todos los honores que ha recibido, entre ellos suspender la colocación de la estrella". Además, pedirá responsabilidad al exalcalde y el anterior equipo de Gobierno por "saberlo todo y no hacer absolutamente nada. No hicieron caso a la víctima".

Unos honores "contrarios a lo que vivió"

En rueda de prensa, Bruno García ha explicado que "el jueves recibimos una solicitud por parte de Lola, la primera esposa de Juan Carlos Aragón. Nos dice que hay un problema porque se ven a rendir unos honores contrarios a lo que ella vivió". El Gobierno gaditano pidió a la primera esposa que aportara documentación "que sustente la petición".

Pero fue la segunda esposa, Paqui Pino, quien sí aportó documentación tras ponerse en contacto con el Ayuntamiento: "Le pedimos documentación y en la noche del viernes y el sábado por la mañana nos llegó la documentación y efectivamente había una sentencia condenatoria contra Juan Carlos Aragón".

Ante esta circunstancia, la Fundación Juan Carlos Aragón, encargada del homenaje en el Paseo de la Fama, decidió revisar las "posibles implicaciones" tras conocer la sentencia y aplazar el acto. La Fundación, que está presidida por Luisa Tejonero, la viuda de Juan Carlos Aragón, reafirmó "su compromiso con la defensa del legado cultural, humano y artístico".