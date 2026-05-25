Cajasol refuerza su apuesta por el flamenco con una edición histórica de los Jueves Flamencos

La edición de este año cuenta con el doble de espectáculos habituales y reúne a destacadas figuras del cante, el baile y el toque flamenco.

Las claves

Las claves Generado con IA La Fundación Cajasol duplica la programación de los Jueves Flamencos 2026, sumando un nuevo ciclo llamado Flamenco Aparte con diez espectáculos adicionales. La edición histórica reúne a destacadas figuras del cante, baile y toque flamenco, y mantiene su apuesta por la ortodoxia y la esencia tradicional del género. El cartel oficial es obra del pintor sevillano Juan Miguel Martín Mena, quien refleja la pasión y el gesto flamenco en su composición. La programación respalda el talento joven y arrancó en mayo con Manuela Carrasco, incluyendo actuaciones de José y Anabel Valencia, Diego del Morao, y finalizando en noviembre con Andrés Barrios.

La Fundación Cajasol impulsa, un año más, los Jueves Flamencos 2026, una edición que supone un importante salto cuantitativo y artístico para uno de los ciclos culturales más consolidados de la entidad.

La principal novedad es la ampliación de la programación, que este año cuenta con el doble de espectáculos habituales y reúne a destacadas figuras del cante, el baile y el toque flamenco.

Con más de 25 años de trayectoria, los Jueves Flamencos se han convertido en una cita de referencia dentro de la agenda cultural andaluza.

La nueva edición se desarrollará entre los meses de mayo y noviembre y mantendrá su apuesta por el flamenco más tradicional, al tiempo que incorpora nuevos formatos y espacios para los artistas.

Durante el acto de presentación, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, destacó el crecimiento que experimentará el ciclo en esta edición.

Según explicó, la programación llega "con grandes novedades, un cartel excepcional y el doble de espectáculos", en una clara apuesta de la entidad por reforzar la presencia del flamenco dentro de su actividad cultural.

Pulido detalló que la Fundación "dobla la apuesta" con la creación de un nuevo ciclo denominado Flamenco Aparte, que se sumará a la programación habitual de primavera y otoño.

Diez nuevos espectáculos

Esta nueva iniciativa añadirá diez espectáculos a la decena de actuaciones que tradicionalmente conformaban los Jueves Flamencos. El objetivo es ofrecer continuidad a los artistas y brindarles un espacio donde puedan mostrar sus trabajos más recientes y seguir desarrollando su trayectoria profesional.

Además de anunciar las novedades de la programación, el presidente avanzó también la intención de la Fundación Cajasol de celebrar los Premios del Flamenco en las Reales Atarazanas una vez que finalicen las obras del edificio.

La gala, que alcanzará su tercera edición el próximo otoño, podría trasladarse a este espacio en el año 2027 si el proyecto está concluido para entonces.

El acto de presentación sirvió igualmente para exponer el cartel oficial de esta edición, obra del pintor sevillano Juan Miguel Martín Mena. Antonio Pulido elogió el trabajo del artista y lo definió como "un verdadero especialista en presentar las tradiciones más arraigadas de nuestra tierra".

Por su parte, Martín Mena explicó algunos detalles técnicos y conceptuales de la obra. El pintor señaló que el cartel ha sido realizado mediante una técnica mixta sobre papel de algodón encolado a una tabla y aseguró que la composición pretende reflejar “la esencia y la carga emocional de cualquier espectáculo de flamenco”.

El protagonismo visual recae especialmente en las manos, concebidas como símbolo del gesto, la expresión y la pasión flamenca. La utilización de tonos rojos intensos busca además atraer al espectador e invitarlo a adentrarse en la obra.

Una demanda artística

El coordinador del ciclo, Manuel Lombo, puso el acento en la importancia de que los Jueves Flamencos contaran con una imagen artística acorde al nivel de la programación.

Asimismo, explicó que el nacimiento de Flamenco Aparte responde también a la demanda de artistas que ya habían pasado anteriormente por el programa y que deseaban regresar al ciclo con nuevos proyectos.

Lombo subrayó además que una de las señas de identidad de los Jueves Flamencos sigue siendo el respeto a la ortodoxia flamenca. En este sentido, señaló que la organización trata de “ceñirse lo máximo posible a la ortodoxia”, manteniendo la esencia tradicional del género a pesar de la ampliación de formatos y propuestas.

El coordinador agradeció igualmente el esfuerzo realizado por la Fundación Cajasol para hacer posible la duplicación del número de actuaciones.

La juventud en el flamenco

Durante la presentación también intervino la bailaora Manuela Carrasco, una de las figuras incluidas en la programación de este año. La artista mostró su agradecimiento a la organización por la oportunidad brindada tanto a su hija como a Jesús dentro del cartel de actuaciones y destacó especialmente el respaldo que el ciclo presta a las nuevas generaciones.

En sus palabras, los Jueves Flamencos "están luchando por la juventud y el futuro del flamenco".

La programación arrancó el pasado 21 de mayo con la actuación de Manuela Carrasco al baile. El cartel reunirá además a otros nombres destacados como José y Anabel Valencia al cante y Diego del Morao a la guitarra.

Por otro lado, el nuevo ciclo Flamenco Aparte comenzó el 11 de mayo con Alberto Sellés e Iván Orellana al baile y concluirá el 14 de noviembre con Andrés Barrios al piano.

Las entradas para todos los espectáculos ya se encuentran disponibles tanto en la página web como en la taquilla de la Fundación Cajasol, que afronta esta nueva edición con el propósito de reforzar aún más su compromiso con el flamenco y con la difusión de uno de los principales referentes culturales de Andalucía.