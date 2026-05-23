La huelga de médicos contra el Ministerio bloquea casi 230.000 actuaciones sanitarias en Andalucía en solo 4 días

Las claves

Las claves Generado con IA La huelga de médicos en Andalucía ha provocado la cancelación de casi 230.000 intervenciones, consultas y pruebas diagnósticas en solo cuatro días. El paro, impulsado por sindicatos médicos, es intermitente y escalonado, y se prevé que continúe hasta junio. Los médicos protestan contra el nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud y exigen mejores condiciones laborales, como la jornada de 35 horas y una remuneración justa de las guardias. El consejero andaluz de Sanidad critica la falta de diálogo del Ministerio y reclama una solución para evitar el colapso del sistema sanitario público.

227.685. Este es el número de intervenciones quirúrgicas, citas sanitarias o pruebas de diagnóstico que se han tenido que cancelar con motivo de la huelga de médicos contra el Ministerio de Sanidad en Andalucía en tan solo cuatro días.

Así lo ha indicado este sábado el consejero de Emergencias, Presidencia y Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien además ha mostrado una vez más su apoyo a todos los sanitarios.

Según ha destacado, desde el pasado 18 de mayo hasta el 22, "no se han podido realizar 127.608 consultas de atención primaria, 78.502 consultas externas, 17.000 pruebas diagnósticas y 4.574 intervenciones quirúrgicas".

Sanz ha denunciado la "falta de responsabilidad, diálogo y sensibilidad" de la ministra de Sanidad, Mónica García a la vez que ha criticado que "son las comunidades autónomas las que tienen que aguantar la carga sanitaria" que conlleva la huelga médica.

Asimismo, el consejero andaluz ha declarado que García "se debería de plantear dimitir y dejar paso a una persona que quiera buscar una solución".

Motivo de la huelga

La huelga, organizada por varios sindicatos médicos, tiene un carácter intermitente y escalonado, con semanas de paro que se prolongarán hasta junio de este año, según fuentes sindicales.

El motivo central de la protesta es el rechazo al nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud, que, según los médicos, no reconoce adecuadamente la responsabilidad, formación y carga laboral del colectivo sanitario.

Entre sus demandas se incluyen aspectos como una jornada laboral de 35 horas semanales, la remuneración justa de las guardias, mayor autonomía profesional, y un estatuto propio que contemple la carrera profesional y la especialización.

Los sindicatos señalan que el objetivo de estas jornadas es mantener la presión negociadora, buscando abrir un diálogo efectivo que permita mejorar la calidad de vida de los médicos y, en consecuencia, garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público