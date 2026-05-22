Adelante Andalucía le cierra la puerta a Gabriel Rufián y su "izquierda soberanista": "Somos ajenos a los salones de Madrid"

Las claves

Las claves Generado con IA Adelante Andalucía rechaza unirse al proyecto de izquierda soberanista impulsado por Gabriel Rufián y mantendrá su propia marca para las elecciones generales. La formación andalucista, liderada por Teresa Rodríguez, recalca su independencia de las discusiones políticas de Madrid y su enfoque exclusivo en Andalucía. Adelante Andalucía aspira a trasladar el éxito de las autonómicas a las municipales de 2027, con el objetivo de lograr alcaldías. La negativa de Adelante Andalucía supone un revés para Rufián, que pierde el apoyo de la fuerza emergente de la izquierda andaluza en su proyecto plurinacional.

El mismo día de las elecciones andaluzas, Gabriel Rufián ponía a Adelante Andalucía como ejemplo de lo que quiere para España. "Es el momento de las izquierdas soberanistas", tuiteaba el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados. Y añadía, al calor del fuerte crecimiento de Adelante, que habría frustrado la mayoría de Juanma Moreno: "Al PP y a VOX se les puede minar y ganar: optimizando la oferta electoral y con ciencia".

Rufián, que también mandaba un abrazo a Teresa Rodríguez después de conocerse que está en tratamiento por cáncer, interpreta el 17-M a la luz de su proyecto propio, un nuevo frente de izquierdas que pivote en los partidos "soberanistas". Con sus 400.000 votos y 8 escaños, Adelante Andalucía se ha convertido en la 'niña bonita' de la izquierda andaluza.

Pero el partido, fundado por Teresa Rodríguez como escisión de Podemos, no quiere saber nada de cruzar Despeñaperros de la mano de Rufián. El portavoz y candidato de Adelante, José Ignacio García, ha confirmado que el partido irá a las generales con su propia marca, cerrando la puerta al proyecto del catalán.

"Nosotros somos una fuerza andalucista y estamos totalmente ajenos a las discusiones y nombres de los salones de Madrid. Nuestra cabeza y nuestro corazón están puestos en Andalucía", ha dicho García en una comparecencia en el Parlamento de Andalucía, antes de asistir a la Diputación Permanente de este viernes.

El frente amplio plurinacional que auspicia Rufián, y que todavía no se ha concretado en nada, vendría a relevar las anteriores confluencias de izquierdas, intentando integrarlas en un esquema en el que cobran protagonismo fuerzas con peso territorial como Adelante, la Chunta Aragonesista o los Comuns.

Pero Adelante cree que el "mandato que sale del 17 de mayo es seguir con la línea en la que estamos actualmente", es decir, una dedicación exclusiva y en solitario a Andalucía. "Si hubiera algún cambio lo debatiremos, pero ahora mismo no está encima de la mesa", ha afirmado García.

Con la mira en las municipales

En cuanto a las municipales de mayo de 2027, Adelante tiene la "esperanza" de trasladar los buenos resultados autonómicos. "Nos ponemos el objetivo de dar un golpe al menos tan grande como el que hemos dado en las autonómicas poder darlo en las municipales. Nosotros vamos a intentar conseguir alcaldías", ha señalado García.

Con esta negativa inicial de Adelante Andalucía, Rufián pierde para su causa a la fuerza emergente de la izquierda andaluza, muy por encima de los 5 escaños y 258.320 votos de Por Andalucía, la confluencia de IU, Sumar, Podemos y otras cuatro marcas.