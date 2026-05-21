Vox confirma que no hay contacto con el PP y pone la pelota en el tejado de Moreno: "Tiene que dar el paso él"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en un encuentro en Cádiz Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Vox afirma que no ha habido contactos con el PP para negociar la investidura en Andalucía y espera que Juanma Moreno dé el primer paso. El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, insiste en que la formación mantiene la mano tendida al Partido Popular para llegar a acuerdos medida a medida. Vox recuerda los pactos autonómicos alcanzados en Extremadura y Aragón y condiciona su apoyo a un cambio de rumbo político en Andalucía. El Parlamento andaluz se conforma el 11 de junio, fecha para la que se espera que PP y Vox hayan avanzado o cerrado las negociaciones de investidura.

Vox esperará la llamada de Juanma Moreno para sentarse a negociar la investidura en Andalucía y la conformación del nuevo Gobierno.

"Es él quien tiene que dar el paso al frente porque es el grupo mayoritario y el que se presenta a su reelección", ha asegurado el portavoz de la formación en Andalucía, Manuel Gavira, en declaraciones este jueves en Cádiz.

Gavira confirma de este modo que los contactos aún no han comenzado entre PP y Vox, como informaba EL ESPAÑOL el miércoles. "Si no se habla es imposible llegar a cualquier acuerdo", ha manifestado, aunque recuerda que "la voluntad de VOX es de mano tendida al Partido Popular y de llegar a un acuerdo medida a medida".

Vox trae a la memoria los acuerdos de 2018 y los recientes pactos autonómicos en Extremadura y Aragón: "Que le pregunte el señor Moreno a sus compañeros, la señora Guardiola, el señor Azcón y el señor Mañueco para que vea lo fácil que es negociar con VOX".

Eso sí, el apoyo de Vox está condicionado a que "Andalucía, de una vez por todas, cambie de rumbo", una aspiración que, según el partido, se refleja en los resultados electorales.

Gavira descorrió algunas claves: "Ser decisivo es ser un bastión contra el sanchismo, contra la mafia y la corrupción del Partido Socialista, defender nuestro campo, nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra pesca, combatir el despilfarro político, bajar los impuestos, tener buenos servicios públicos, la prioridad de los españoles siempre y combatir la inmigración masiva".

Por el momento, los de Abascal siguen sin despejar la duda de si querrán entrar en el Gobierno autonómico o si los pactos se resolverán extraparlamentariamente. El Parlamento andaluz se conforma el próximo 11 de junio y es previsible que PP y Vox ya lleven avanzados o cerradas las negociaciones para la tercera investidura de Juanma Moreno.