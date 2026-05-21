Vox confirma que no hay contacto con el PP y pone la pelota en el tejado de Moreno: "Tiene que dar el paso él"
La formación "tiende la mano" pero recuerda algunas de sus condiciones: "prioridad de los españoles", combatir la inmigración, menos impuestos y defensa del campo andaluz
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Las claves
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Vox afirma que no ha habido contactos con el PP para negociar la investidura en Andalucía y espera que Juanma Moreno dé el primer paso.
El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, insiste en que la formación mantiene la mano tendida al Partido Popular para llegar a acuerdos medida a medida.
Vox recuerda los pactos autonómicos alcanzados en Extremadura y Aragón y condiciona su apoyo a un cambio de rumbo político en Andalucía.
El Parlamento andaluz se conforma el 11 de junio, fecha para la que se espera que PP y Vox hayan avanzado o cerrado las negociaciones de investidura.
Vox esperará la llamada de Juanma Moreno para sentarse a negociar la investidura en Andalucía y la conformación del nuevo Gobierno.
"Es él quien tiene que dar el paso al frente porque es el grupo mayoritario y el que se presenta a su reelección", ha asegurado el portavoz de la formación en Andalucía, Manuel Gavira, en declaraciones este jueves en Cádiz.
Gavira confirma de este modo que los contactos aún no han comenzado entre PP y Vox, como informaba EL ESPAÑOL el miércoles. "Si no se habla es imposible llegar a cualquier acuerdo", ha manifestado, aunque recuerda que "la voluntad de VOX es de mano tendida al Partido Popular y de llegar a un acuerdo medida a medida".
Vox trae a la memoria los acuerdos de 2018 y los recientes pactos autonómicos en Extremadura y Aragón: "Que le pregunte el señor Moreno a sus compañeros, la señora Guardiola, el señor Azcón y el señor Mañueco para que vea lo fácil que es negociar con VOX".
Eso sí, el apoyo de Vox está condicionado a que "Andalucía, de una vez por todas, cambie de rumbo", una aspiración que, según el partido, se refleja en los resultados electorales.
Gavira descorrió algunas claves: "Ser decisivo es ser un bastión contra el sanchismo, contra la mafia y la corrupción del Partido Socialista, defender nuestro campo, nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra pesca, combatir el despilfarro político, bajar los impuestos, tener buenos servicios públicos, la prioridad de los españoles siempre y combatir la inmigración masiva".
Por el momento, los de Abascal siguen sin despejar la duda de si querrán entrar en el Gobierno autonómico o si los pactos se resolverán extraparlamentariamente. El Parlamento andaluz se conforma el próximo 11 de junio y es previsible que PP y Vox ya lleven avanzados o cerradas las negociaciones para la tercera investidura de Juanma Moreno.