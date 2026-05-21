A María Jesús Montero le crecen los críticos: piden un "reseteo" del PSOE andaluz y hacer un 'cortafuegos' con Pedro Sánchez

Las claves

Las claves Generado con IA La militancia del PSOE andaluz, a través del colectivo 'Hacer Más PSOE', exige un "reseteo" inmediato del partido tras los peores resultados de su historia. Critican la falta de autocrítica en la ejecutiva de María Jesús Montero y consideran fallida la estrategia de presentar ministros como cabezas de lista. Se alerta sobre el riesgo de un 'superdomingo' electoral en 2027, temiendo una pérdida definitiva de poder local y provincial para el PSOE andaluz. Voces internas denuncian la ausencia de un rumbo claro y la falta de renovación de ideas, proyecto y personas en el partido.

Tras los peores resultados de su historia, era cuestión de tiempo que alguien alzara la voz dentro del PSOE andaluz. No ha sucedido, por supuesto, dentro de la ejecutiva de María Jesús Montero, ni por el momento en figuras de peso en el partido. Pero la militancia comienza a revolverse por el descalabro del 17-M y por el miedo a otro desastre en las municipales.

El colectivo de militantes 'Hacer Más PSOE' ha sido el primero en alzar en bloque la voz y se suma a las declaraciones críticas de militantes gaditanos y a los temores verbalizado a medias —como en el caso del alcalde de Jaén, Julio Millán— de que Pedro Sánchez diseñe un 'superdomingo' en 2027 con generales y municipales que podría terminar de desmantelar el poder local y provincial del PSOE.

En un comunicado, 'Hacer Más PSOE' pide "reflexionar" sobre unos resultados "desastrosos". A su juicio, solo desde un "reseteo en el corto plazo" se puede llevar a cabo una oposición eficaz en Andalucía "y no en unos tres meses antes de las próximas elecciones". "Si queremos empezar a remontar en las elecciones venideras, que podrían coincidir, es imprescindible reflexionar y abordar los cambios con contundencia e inmediatez", resaltan.

Frente a la falta de autocrítica de la Ejecutiva de María Jesús Montero, que considera logrado los objetivos de apear de la mayoría absoluta a Juanma Moreno, y salva el resultado del PSOE-A porque "las encuestas nos daban peor", este grupo de militantes cree que "la candidatura que hemos presentado no ha sido un acierto".

"La estrategia de mandar a ministros y ministras a liderar listas territoriales no ha funcionado", señalan. Además, insisten en que "lo que interese para mantener el Gobierno de España, entra en contradicción con lo que interesa al PSOE en cada federación".

'Hacer Más PSOE' se rebela contra la pérdida de tiempo en la "renovación" del partido y lanza un dardo contra el secretario de Comunicación Política y arquitecto de la campaña Fernando López Gil: "Desde el punto de vista comunicacional ha sido muy poco efectiva". Por todo ello, este colectivo que surgió en el año 2020, pide "una renovación profunda de proyecto, ideas y personas" y "cerrar el ciclo" actual del PSOE.

Otro crítico que ha levantado la voz es el exdiputado provincial y exconcejal en el Ayuntamiento de San Fernando, Jaime Armario, que ya trató de disputarle a Juan Carlos Ruiz Boix la secretaría general del PSOE de Cádiz.

En una tribuna en prensa señala que "podemos retorcer las tablas de resultados electorales buscando la justificación que más convenga o construir relatos para explicar cada resultado. Pero hay una realidad difícil de ocultar: llevamos demasiados años transmitiendo la sensación de que no existe un rumbo claro". Además, denuncia "miedo interno" y "avasallamiento" a voces críticas en el PSOE gaditano.

Una "pensada" al adelanto electoral

Tras el 17-M, ha crecido el temor al 'superdomingo' electoral en 2027, con municipales y generales, que estaría valorando el presidente Pedro Sánchez. Podría suponer por arrastre una pérdida definitiva de músculo a nivel local y provincial para el PSOE-A.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, consideró el martes que Moncloa debería darle "una pensada" a un adelanto electoral. Con palabras medidas, el también secretario general del PSOE jienense recordó que "los debates que existen en el marco nacional" tienen "mucha incidencia" en otras instancias, como las locales.