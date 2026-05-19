La doble advertencia de Juanma Moreno a Vox: "Seguiré siendo yo y sería un enorme error bloquear el Gobierno andaluz"

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, en la junta directiva del PP andaluz. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno advierte a Vox que seguirá manteniendo su estilo y principios al frente del Gobierno andaluz. El presidente en funciones destaca el crecimiento del PP andaluz en más de un millón de votos desde 2018. Moreno considera un gran error intentar bloquear el Gobierno andaluz tras una victoria electoral clara y rotunda. Reivindica una vía política basada en la reforma, el diálogo y la estabilidad para Andalucía.

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, se ha reunido por primera vez con la junta directiva del partido para celebrar los resultados autonómicos del pasado 17 de mayo.

"Son espectaculares", ha sacado pecho Moreno. Desde 2022 han crecido en 150.000 votos y desde 2018, en un millón, un 131% en estos siete años y medio.

Por eso, sin nombrar expresamente a Vox, el único partido que no se ha negado en rotundo a apoyarle en la investidura, ha lanzado dos advertencias.

La primera ha levantado a sus compañeros de fila y el aplauso ha durado casi un minuto: "Llegué aquí siendo yo y seguro que seguiré siendo el mismo que hace siete años y medio".

Y la segunda: "No vamos a pedir que nos regalen sus votos, pero sería un enorme error para quien plantee bloquear el gobierno de Andalucía. Sería ir contra el sentido común y nadie lo debe hacer".

Desde el principio, y ha remarcado que no lo ha ocultado, era consciente de que era "épico" conseguir la mayoría absoluta, tras años resistiéndose a llamarla como tal en público. También que llevaba razón cuando decía que podían perderla por 15.000 votos como ha sido.

Lo hizo dos días después de perderla por dos diputados, por lo que la ha bautizado de nuevo como "mayoría solvente". Por eso, precisamente, porque a su juicio "la victoria del domingo ha sido clara, rotunda y no tiene género de dudas".

Juanma Moreno ha viajado en el tiempo hasta 2018 cuando con una mayoría de 46 diputados, en el gobierno de coalición con Ciudadanos, iniciaron el cambio en Andalucía, considera que con estos datos está legitimado para seguir con su propia vía.

Que también ha rebautizado: "Será la vía de la reforma, del entendimiento y del diálogo" con el fin de que los andaluces disfruten de tres cosas: "Seguridad, estabilidad y confianza".

"Los andaluces nos han pedido que sigamos transformando Andalucía y lo vamos a hacer". Moreno lo ha refrendado en esta reunión con los suyos, curiosamente, en el mismo hotel donde la candidata socialista, María Jesús Montero, siguió los resultados electorales y vivió su noche más amarga.

Y este "respaldo claro a una forma de gobernar" Moreno cree que se debe a que los ciudadanos "han percibido que gobernamos para todos, para el que nos vota y para el que no nos vota".

Además, ha sacado pecho por el transcurso de la campaña. "Este proyecto no va a ser lo que no es y no va a alentar la bronca para obtener rédito político". Moreno cree que el PP andaluz ha construido "una identidad, un ejemplo de convivencia y de unidad".

Por tanto, ha valorado haber ganado estas elecciones de manera rotunda siendo fieles a sus principios. De ahí, esa advertencia de Vox de que seguirá siendo el mismo que llegó a San Telmo hace siete años y medio.