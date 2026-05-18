Estas son las nuevas caras del Parlamento de Andalucía: más de 40 diputados se estrenan tras obtener escaño en las elecciones

El Parlamento de Andalucía durante una sesión plenaria, en foto de archivo. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Parlamento de Andalucía contará con 43 nuevos diputados en la XIII legislatura tras las elecciones autonómicas celebradas el 17 de mayo. El Partido Popular obtiene 53 escaños y se mantiene como la fuerza dominante, seguido por el PSOE con 30, Vox con 15, Adelante Andalucía con 8 y Por Andalucía con 5. La representación parlamentaria se distribuye por provincias, siendo Sevilla la que más diputados aporta (18), y Jaén y Huelva las que menos (11 cada una). Entre los nuevos diputados, destaca el regreso de María Jesús Montero (PSOE), quien ya fue parlamentaria andaluza durante más de una década.

Con el 99,90% del escrutinio completado, ya se conoce quiénes serán los 109 diputados que conformarán el Parlamento andaluz en la XIII legislatura tras las elecciones autonómicas celebradas el domingo 17 de mayo, distribuidos por provincias.

El Partido Popular continuará siendo la fuerza hegemónica en la Cámara andaluza, con un total de 53 parlamentarios, a tan solo dos de la ansiada mayoría absoluta. El Partido Socialista, se queda con 30, perdiendo dos respecto a los anteriores comicios. Por su parte, VOX crece uno, hasta los 15. Por su parte, Adelante Andalucía logra 8 diputados y Por Andalucía obtiene 5 representantes.

La ley electoral garantiza, primero, un mínimo de ocho escaños por provincia y, a partir de ahí, los restantes se adjudican en proporción a la población. Esto hace que Sevilla sea la que más diputados aporta al Parlamento (18), mientras que Jaén y Huelva son las que cuentan con menor representación (11 cada una).

En total, serán 43 nuevos parlamentarios en el Parlamento andaluz, aunque tan solo 42 no habían formado parte de la Cámara, ya que la candidata socialista, María Jesús Montero, en caso de tomar posesión de su escaño como diputada, regresará tras haber sido parlamentaria andaluza durante 10 años y 3 meses.

Así queda la conformación del Parlamento, tras las elecciones celebradas este domingo.

*En negrita, parlamentario electo por primera vez.

Diputados de Sevilla

Los dieciocho diputados electos por la provincia de Sevilla son: por el PP (8), Patricia del Pozo, Jorge Paradela, Susana Cayuelas, Toni Martín, Minerva Salas, Agustín Aguilera, Sandra González, José Ricardo García; por el PSOE (5), María Jesús Montero, Rafael Recio, Marta Alonso Lappi, Alejandro Moyano y Verónica Pérez; por Vox (2), Javier Cortés y Cristina Peláez; por Adelante Andalucía (2), Begoña Iza y Javier Montes, y por Por Andalucía (1), Antonio Maíllo.

Diputados de Málaga

Los diecisiete diputados electos por la provincia de Málaga son: por el PP (9), Juanma Moreno, Carolina España, José Ramón Carmona, Rocío Blanco, Arturo Bernal, Jessica Trujillo, Manuel Miguel Cardeña, Sandra Jesús Extremera y Víctor Manuel González García; por el PSOE (4), José Aurelio Aguilar, Ana Villarejo Gil, Daniel Pérez y Patricia Alba; por Vox (2), Antonio Sevilla Rodríguez y Purificación Fernández Morales; por Por Andalucía (1), Ernesto Alba; y Adelante Andalucía (1), Luis Rodrigo Serrano.

Diputados de Cádiz

Los quince parlamentarios elegidos por la provincia de Cádiz son: por el PP (7), Antonio Sanz, Ana Mestre, José Ignacio Romaní, María Pilar Pintor, Antonio Saldaña, María Auxiliadora Izquierdo y José Ignacio González Nieto; por el PSOE (3), Juan María Cornejo, Rocío Arrabal, Fernando López Gil; por Adelante Andalucía (2), José Ignacio García y Leticia Blanco; por Vox (2), Manuel Gavira y Noelia María Campos Rodríguez; y por Por Andalucía (1), Esperanza Gómez.

Diputados de Almería

Los doce diputados electos por la provincia de Almería son: por el PP (6), Ramón Fernández-Pacheco, María del Carmen Castillo, Pablo Venzal, Julia Ibáñez, Manuel Guzmán de la Roza y Ángeles Martínez; por Vox (3), Rodrigo Alonso, Clotilde Salvador y Juan José Bosquet y por el PSOE (3), José Nicolás Ayala, Fátima Herrera y Rodrigo Sánchez Haro.

Diputados de Córdoba

Los doce diputados electos en la provincia de Córdoba son: por el PP (6), Antonio Repullo, Araceli Cabello, Jesús Aguirre, Beatriz Jurado, José Antonio Nieto y Verónica Martos; por el PSOE (3), Silvia Mellado, Esteban Morales y María Victoria Fernández; por Vox (1), Paula Badanelli, y por Por Andalucía (1), Rosa María Rodríguez.

Diputados de Granada

Los trece parlamentarios que representarán a la provincia de Granada son: por el PP (6), Rocío Díaz, Manuel Francisco García Delgado, Celia Santiago Buendía, Pablo García Pérez, Rosa María Fuentes y Mariano García; por el PSOE (3), Olga Manzano, Francisco Cuenca y María Ángeles Prieto; por Vox (2), Beatriz Sánchez Agustino y Ricardo López Olea; por Por Andalucía (1), Rafael Sánchez Rufo, y por Adelante Andalucía (1), Inmaculada Manzano.

Diputados de Huelva

Los once diputados que han escogido los onubenses son: por el PP (5), Loles López, Manuel Andrés González, Berta Centeno, Alejandro Romero y Francisca María Rosa Crespo; por el PSOE (3), María Márquez, Mario Jiménez y Macarena Robles; por Vox (2), Rafael Segovia y María Goretti Eiberle; y por Adelante Andalucía (1), María del Carmen García.

Diputados de Jaén

Los once diputados electos por la provincia de Jaén son: por el PP (6), Catalina García, Erik Domínguez, María Isabel Lozano, Jesús Estrella, Elena Patricia González y Manuel Santiago Bonilla; por el PSOE (4), Francisco Reyes, Ángeles Férriz, Víctor Manuel Torres Caballero y Ángeles Díaz de la Torre y por Vox (1), Benito Morillo.