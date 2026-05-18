Un muerto en el incendio de una vivienda de la urbanización La Loma de Ogíjares (Granada)

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Las claves Generado con IA Una persona falleció en el incendio de una vivienda en la urbanización La Loma de Ogíjares (Granada). El suceso ocurrió alrededor de las 20:52 horas del domingo, según informó el 1-1-2. Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061 participaron en la intervención. La identidad de la persona fallecida no ha sido revelada.

Una persona murió a última hora de ayer domingo en el incendio de una vivienda en la localidad granadina de Ogíjares, según informa el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro se produjo sobre las 20:52 horas.

A esa hora, el centro de coordinación recibió los primeros avisos por fuego en una vivienda de la urbanización La Loma en la calle Bolivia.

En el lugar intervinieron efectivos de Bomberos, junto con Guardia Civil, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

Según fuentes del servicio de extinción de incendios y salvamento, en el suceso ha muerto una persona, de la que no ha trascendido la identidad.