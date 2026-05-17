Teresa Rodríguez, exlíder de Adelante Andalucía, anuncia que tiene cáncer ante los insultos de varios tuiteros

Las claves

Las claves Generado con IA Teresa Rodríguez, exlíder de Adelante Andalucía, ha anunciado públicamente que tiene cáncer y está recibiendo tratamiento de quimioterapia. La política reveló su enfermedad en redes sociales tras recibir insultos y comentarios despectivos sobre su aspecto durante las elecciones andaluzas. Rodríguez respondió a quienes la ridiculizaban, explicando que lleva pañuelo en la cabeza porque ha perdido el pelo debido a la quimioterapia. Teresa Rodríguez fue diputada en el Parlamento andaluz entre 2015 y 2022 y es originaria de Rota, Cádiz.

Teresa Rodríguez, la exlíder de Adelante Andalucía, ha revelado que tiene cáncer y está en tratamiento con quimioterapia.

Lo ha hecho en sus redes sociales y de una forma que seguramente no le gustaría, pero respondiendo a la insultante pregunta de una usuaria, a la que ha tenido que dejar planchada.

Rodríguez ha publicado en sus redes una fotografía votando con su hija en Cádiz en estas elecciones andaluzas.

Llevaba puesto un gran pañuelo en la cabeza. Una tuitera le ha preguntado "¿de qué vas disfrazada?" y Rodríguez ha respondido "de señora con quimio", con una imagen de una niña de una conocida serie de televisión lanzando un gran beso.

No ha quedado ahí la cosa porque otro tuitero ha intentado ridiculizarla asegurando que llevaba puesto un burka. Rodríguez también le ha parado los pies.

"Llevo una kufiya que le he cogido prestada al pueblo palestino para no quemarme la cabeza porque después de la quimio me he quedado sin pelo, querido señor indocumentado. Besos", ha detallado.

Teresa Rodríguez es gaditana, concretamente de Rota, tiene 44 años y fue diputada en el Parlamento andaluz entre 2015 y 2022 con Adelante Andalucía.