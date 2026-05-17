La participación crece tres puntos a las 14.00 con respecto a 2022: más del 37,23 % de los andaluces ya ha votado

Una mujer vota en un colegio electoral en estas elecciones andaluzas de 2026. EFE/ David Arjona

Las claves

Las claves Generado con IA La participación en las elecciones andaluzas alcanza el 37,25% a las 14:00, tres puntos más que en 2022. Córdoba lidera la participación con un 40,5%, seguida de Jaén (39,2%) y Sevilla (38,8%). Más de 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas, incluyendo a 186.094 jóvenes que votan por primera vez. Por primera vez se emplea inteligencia artificial en la verificación del escrutinio mediante análisis de imágenes de las actas.

Los andaluces están votando este domingo 17 de mayo quién dirigirá las riendas de la Junta de Andalucía en los próximos cuatro años.

A las 9:00 se abrieron las 10.403 mesas electorales instaladas en toda la comunidad autónoma sin problemas y la participación a las 14:00 ha sido del 37,25 %, según los datos aportados por el Centro de Difusión de Datos.

Este porcentaje supone 3 puntos más que en 2022, cuando a la misma hora había votado el 34,24 % del censo.

En estas elecciones, hasta las 14:00, ya habían ejercido su derecho al voto 2,42 millones de andaluces.

Por provincias, el mayor índice de participación hasta el momento se ha producido en Córdoba con un 40,5%, seguida de Jaén con el 39,2%.

En Sevilla, Málaga y Cádiz, las tres provincias que tienen más escaños en juego, la participación hasta las 14:00 ha sido del 38,8%, 35,6% y 34,4% respectivamente.

Por su parte, en Granada ha sido del 38,2%, en Almería del 36,8% y en Huelva del 34,3%.

En todas las provincias andaluzas ha habido una mayor asistencia a las urnas que en los comicios de 2022.

Es un día grande para Andalucía. Están llamados a las urnas 6.812.902 andaluces, de los cuales 6.510.832 residen en la propia región y 302.070 en el extranjero.

En este 2026, además, hay 186.094 andaluces que han cumplido los 18 años y podrán votar por primera vez en su vida.

Se han presentado 125 candidaturas, se han impreso casi siete millones de sobres y el coste total ha ascendido a 14,4 millones de euros.

Son unas elecciones marcadas, además, por una gran apuesta tecnológica. Se ha incorporado por primera vez la inteligencia artificial en la verificación del escrutinio con el análisis de imágenes de las actas tomadas desde las mesas.

Se apuesta también por la seguridad y, para evitar cualquier problema, se ha creado una infraestructura duplicada, con centros de datos operativos en Sevilla y en Madrid.

Las mesas se han abierto con normalidad a las 9:00. El primer avance de participación se ha dado a las 12:00 con datos actualizados a las 11:30. A las 14:30 se han ofrecido los datos de participación correspondientes a las 14:00 y a las 18:30 se dan los de las 18:00. Los colegios cierran a las 20:00.

El gran favorito para ganar las elecciones es Juanma Moreno, del Partido Popular. La principal duda es si podrá revalidar la mayoría absoluta que consiguió en 2022 con 58 escaños o si tendrá que apoyarse en Vox para gobernar. La mayoría absoluta está en 55 parlamentarios.

Las encuestas publicadas en las últimas semanas vaticinan una caída en picado del PSOE y de su candidata María Jesús Montero. En 2022 sumaron 30 escaños y se prevé que en esta ocasión no alcance esa cifra.

Las encuestas sí prevén un ligero incremento de Vox hasta los 16 escaños (en 2022 obtuvieron 14) y un posible incremento de Adelante Andalucía.

Pero esto son encuestas. La realidad se sabrá a partir de las 20:00 cuando se cierren los colegios y se empiecen a contar los votos de todos los andaluces.