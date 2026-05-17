Montero lleva al PSOE al sótano electoral y no aclara si seguirá en Andalucía: "No son buenos resultados, tomamos nota"

Las claves

Las claves Generado con IA El PSOE andaluz obtiene el peor resultado de su historia con 28 escaños bajo el liderazgo de María Jesús Montero. Montero reconoce la derrota y señala que el partido analizará los motivos tras la pérdida de dos escaños respecto a 2022. No queda claro si Montero continuará como líder de la oposición en el Parlamento andaluz en la próxima legislatura. Promete una oposición "seria y responsable" y se compromete a trabajar por servicios públicos y derechos sociales en Andalucía.

María Jesús Montero llegó a la campaña andaluza como "la mujer más poderosa de la democracia" y se despide con el peor resultado de la historia del PSOE regional. Son 28 escaños, dos menos que los logrados por Juan Espadas en 2022, y por tanto un nuevo suelo para los socialistas en Andalucía.

"No son unos buenos resultados para nosotros", reconoció Montero, que ha salido ante su ejecutiva y la prensa a las 23.23 en el hotel NH Collection de Sevilla para valorar la noche triste del socialismo andaluz, solo matizada por el hecho de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no haya logrado reeditar la mayoría absoluta.

Montero ha recordado que "el PSOE siempre sale a ganar porque representa la mayoría social", por lo que, señala, "tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos todos los detalles, este es un partido que aprende".

En los próximos días, la secretaria general del PSOE-A, que no ha dejado del todo claro si seguirá en el Parlamento andaluz como líder de la oposición, reunirá a los órganos del partido para analizar la derrota. Promete cuatro años de oposición "seria y responsable", con "rigor, planteando respuestas y propuestas", además de con "esperanza" de desbancar a la derecha en cuatro años.

Montero, que ha hablado con Juanma Moreno por teléfono para felicitarle por su victoria, asegura que en su partido "aceptamos el veredicto de las urnas" y afirma que el partido seguirá "trabajando por Andalucía, dando garantías de sanidad, educación pública, dependencia y derecho a vivienda".

La exvicepresidenta, que no ha logrado revivir a un PSOE catatónico en la región, ha agravado incluso su crisis. Si el techo del partido se sitúa en los 66 escaños logrados por Rafael Escuredo en 1982, que inauguraron varias décadas de hegemonía socialista indiscutible, el nuevo suelo del PSOE-A son los 28 escaños de Montero.

La candidata, que votó en la calle Calatrava de Sevilla, llegó al hotel Collection para seguir la noche electoral a las 21.00 horas. Dos horas y media después salía acompañada de su ejecutiva y de figuras como Susana Díaz, Juan Espadas o el exalcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, para asumir la derrota.

Queda en el aire el futuro de Montero, pues no ha aclarado de manera tajante que vaya a permanecer en el Parlamento en la próxima legislatura.