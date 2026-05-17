Gavira pide al PP que "que escuche a los andaluces" y avisa: "En Andalucía se cambiará de rumbo"

Las claves

Las claves Generado con IA Vox vuelve a ser un partido clave para formar gobierno en Andalucía tras los resultados electorales. Manuel Gavira, candidato de Vox, pide al PP que escuche a los andaluces y asegura que "se cambiará de rumbo" en la región. El PP se queda a dos escaños de la mayoría absoluta, lo que obliga a buscar apoyos para gobernar. Vox logra más de medio millón de votos y casi el 14% del apoyo, prometiendo priorizar intereses nacionales y más "sentido común" en el próximo gobierno andaluz.

Vox consigue su gran objetivo en Andalucía: volver a ser indispensables para formar Gobierno, y tienen claro que van a aprovechar esa ventana.

"El próximo gobierno de Andalucía tendrá mucho más sentido común", ha asegurado el candidato de Vox, Manuel Gavira, en su valoración a los resultados electorales, en los que pide al PP que "escuche a los andaluces".

Casi en un estado de euforia ha llegado al atril acompañado de un equipo que ha llegado botando y coreando "¿Dónde está la mayoría, la mayoría dónde está?".

Porque es al PP al que miran tras estos resultados. Los populares se quedan a dos escaños de la mayoría absoluta y los de Abascal, que ya fueron claves para darle a Moreno la llave de su primer gobierno en 2018, vuelven a primer plano.

"Hay que felicitar al PP. Hay que felicitar a Moreno Bonilla. Han sido el mayoritariamente votado y lo que esperamos del PP es que escuchen a los andaluces, porque desde luego los andaluces han hablado claro y le han dicho al gobierno de Andalucía", ha expuesto.

Es decir, se cierra el ciclo de mayoría absoluta. Vox consigue algo más de medio millón de votos en Andalucía, casi el 14% del voto, y asegura que no van a defraudarles.

"Lo que quieren es prioridad nacional", ha subrayado. Gavira ha vaticinado que en la próxima legislatura habrá "más campo" y "más sentido común".

"En Andalucía tendremos más sentido común, se cambiará de rumbo y por fin tendremos un Gobierno que sea un bastión contra el Gobierno corrupto, mafioso y traidor que hay en el Gobierno de España", ha concluido.