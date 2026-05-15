Zapatero cubre de incienso a Sánchez: "Está acertando en todo, en iniciativa política, económica y social"

Las claves

Las claves Generado con IA José Luis Rodríguez Zapatero ha elogiado intensamente a Pedro Sánchez, afirmando que está acertando en política, economía y sociedad. Zapatero ha criticado duramente a la oposición, acusándola de calumniar e insultar por falta de proyecto e imaginación. El expresidente ha defendido que Cataluña reciba una financiación autonómica favorable, considerando que es un motor económico para España. Zapatero también ha responsabilizado a la Junta de Andalucía del funcionamiento de la sanidad pública en la región.

José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en uno de los mayores escuderos del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Lo halaga allá por donde va y con unas elecciones como las andaluzas a la vista, más.

Este viernes, último día de campaña, ha dado un mitin en la localidad granadina de Motril y todo ha sido incienso.

"Pedro Sánchez está acertando en todo, en iniciativa política, económica y social. La verdad es que España está mejor que nunca", ha asegurado el expresidente socialista ante los aplausos del público.

"Hoy España está entre los cinco mejores países del mundo para vivir. Quién nos lo iba a decir cuando empezó la Democracia", ha añadido.

Aprovechando que estaba en Granada, Zapatero ha vaticinado que "si García Lorca viera este país se sentiría muy orgulloso" y ha hecho repaso a algunas de las leyes aprobadas en su mandato como la del matrimonio homosexual.

Una oposición sin "imaginación"

En contraposición a las supuestas bondades de Pedro Sánchez defendidas por Zapatero, el expresidente ha afirmado que en la oposición "se desesperan y lo que hacen es calumniar e insultar".

En este sentido, ha denunciado que "lo peor de todo es que esta oposición haya atacado de esa manera a la familia y la mujer del presidente del Gobierno porque es un acto de cobardía política y lo hacen para ver si intimidan".

Frente al gran momento de España anunciado por Zapatero, critica que "lo peor que tenemos es la oposición, que no tiene mucha imaginación. Todos los días diciendo que Pedro Sánchez es el diablo porque no tienen proyecto".

También ha habido recado para la presidenta del PP en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha dicho que "está todo el día peleándose con todo el mundo" y ha afirmado que "estoy deseando que vaya a otro viaje".

Financiación

Zapatero ha vuelto a defender en Andalucía que Cataluña sea beneficiada por el modelo de financiación autonómica como ya hiciera en un acto con María Jesús Montero hace unos días en Jaén.

"A España le interesa que vaya bien Cataluña, que es un gran motor económico", ha insistido el expresidente, que considera que España tiene un modelo de financiación "bastante razonable".

En su discurso, de 45 minutos, ha destacado que Montero "ha sido la ministra que más financiación ha dado a las comunidades autónomas y la que más dinero ha dado a Andalucía de la historia" y ha criticado la "hipocresía" del PP en esta materia.

Y de paso le ha dado a Juanma Moreno donde más le duele: la sanidad pública. "Si la sanidad funciona mal la responsabilidad es de la Junta de Andalucía", ha sentenciado.